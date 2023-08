Wederopstanding Sha’Carri Richardson: van enfant terrible tot wereldkampioen 100 meter

Sha'Carri Richardson na haar gouden race op de 100 meter. Beeld ANP / EPA

Nieuwsberichten over Sha’Carri Richardson hadden de afgelopen jaren maar zelden haar zeldzame sprinttalent als onderwerp. Ze maakte vooral naam als enfant terrible van de Amerikaanse atletiek. Na maandagavond is alles anders. Met een splijtende sprint in baan negen pakt ze de wereldtitel in 10,65 seconden. Er waren maar vier vrouwen ooit sneller.

Als de 23-jarige Richardson over de streep is gekomen, loopt ze nog een stukje door. Ze blikt met grote ogen omhoog, naar het scorebord. Ze heeft het wel gezien dat ze als eerste finishte, maar uit haar blik spreekt groot ongeloof. Ze wil het bevestigd zien.

Zelfs als haar naam bovenaan prijkt, juicht ze nog niet. De echte ontlading komt pas als boven de uitslag de woorden official result komen te staan. Hier staat een vrouw die de weg terug naar de atletiekbaan heeft gevonden, en dat met goud beloond ziet. Zilver gaat naar Shericka Jackson (10,72) en brons naar de onttroonde wereldkampioen Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,77).

Van Richardson werd al eerder veel verwacht. Ze was in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio de hoop van de Verenigde Staten. Nog maar net 21 leek zij degene die de Jamaicaanse overmacht op de 100 meter moest kunnen breken. Ze plaatste zich voor de Spelen, maar mocht uiteindelijk niet naar Japan. Omdat ze na het overlijden van haar moeder de pijn had verzacht met cannabisgebruik werd ze geschorst. De schorsing duurde maar een maand, maar viel wel precies in de olympische zomer.

Vorig jaar keerde ze met goede resultaten terug op de atletiekbaan. Amerikaanse fans hoopten dat Richardson, die met brutale filmpjes op haar Instagram veel fans heeft maar ook mensen tegen de haren instrijkt, haar route naar de top zou herpakken. Maar ze sneuvelde bij de kwalificatiewedstrijden voor de WK in eigen land.

De Amerikaanse Sha'carri Richardson finisht voor Shericka Jackson en de onttroonde wereldkampioen Shelly-Ann Fraser-Pryce. Beeld REUTERS

Wederopstanding

Dit seizoen flakkerde de hoop op een werkelijke wederopstanding weer op, al kwam ze in januari nog in het nieuws omdat ze vanwege haar telefoongebruik uit een vliegtuig werd verwijderd. Ze zette beelden ervan zelf op Instagram. Het hoort bij haar, vindt ze. ‘Ik wil laten zien dat ik meer ben dan een atleet, ik ben ook een mens.’

Sinds dat incident bleef het rustig rond Richardson en was ze op de baan veel beter op dreef. Ze won dit voorjaar in Doha voor het eerst een Diamond League-wedstrijd. En ze plaatste zich ditmaal wel voor de WK.

De ommekeer komt voort uit haar terugkeer naar God, zo legde ze eerder dit jaar uit. Het is een vaak terugkerende uitleg, zeker bij Amerikaanse sporters. Ze was verdwaald, maar heeft nu haar weg teruggevonden. ‘Ik ben niet terug, ik ben beter’, zei ze. Want belangrijker dan de sportieve comeback vindt ze het dat ze zich weer geestelijk gezond voelt.

Dat is als wereldkampioen niet anders, benadrukt ze in de persconferentie na haar gouden race. ‘Ik blijf nederig', zegt ze. Dat gezegd hebbende deelt ze evengoed nog wat felle sneren uit naar de media, soms zelfs naar individuele journalisten in het zaaltje. Zo maakt ze duidelijk dat ze op haar journey naar nog meer succes niks of niemand in de weg duldt. ‘Dit is een goed begin van de rest van mijn carrière.’