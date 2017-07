Wederopstanding Federer duurt voort: zonder setverlies naar elfde Wimbledon-finale

X-factor

Het was voor Berdych om gek van te worden. Hij trof een tennisser, die volgende maand 36 jaar wordt, maar de tijd achteloos tien jaar heeft teruggezet. 'Het lijkt wel alsof Roger niet ouder wordt', zei Berdych, terwijl hij Federer toch behoorlijk had gegeseld met zijn forehand. De magiër was soms afwezig, kende een dipje in de eerste set, maar stond weer op in beide tiebreaks. Federer heeft de X-factor, zeker in zijn huiskamer op Wimbledon.



De tweede tiebreak met vier forehandwinners op rij van Federer deden Berdych opnieuw beseffen dat zijn iconische tegenstander de sport allang is ontstegen. 'Het is niet normaal hoe Federer de rally dicteert, hij speelt dit jaar het beste tennis van zijn leven. Normaal gesproken worden mannen van zijn leeftijd trager en zijn ze getekend door al die jaren in het proftennis. Federer niet.'



Alleen Federer kan het zich permitteren om een lange pauze te nemen, aldus Berdych. Ook dit jaar ging Federer na zijn titels bij de Australian Open en de Masters in Indian Wells en Miami tijdelijk in retraite. Hij schrapte het gravelseizoen en prompt werd de geblesseerd afgevoerde Andy Murray en Novak Djokovic dat ze de meesterzet van Federer moesten kopiëren.