Wederopstanding Ajax zou passen in stad waar Maradona nog een god is

Bedremmelde gezichten aan Ajax-zijde na de schrobbering van vorige week tegen Napoli. Woensdag hopen de Amsterdammers op een wederopstanding. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Napels zien en dan sterven, zei Goethe eens. Hij bedoelde: Napels was zo’n overweldigende stad, dat het daarna onnodig was om elders te gaan. Struinen door Napels kan inderdaad een bedwelmende ervaring zijn, onder meer door het flagrante verschil met Noord-Italië, dankzij de kustlijn, het weer, de smalle straatjes met witte en minder witte was aan de balkons, het verval, en als extra, daterend van ver na Goethe, de herinnering aan Diego Armando Maradona.

De vedette van voorheen geniet 32 jaar na de laatste van twee landstitels met Napoli nog steeds de goddelijke status, omdat hij Napels verloste van succesloosheid en mentaal verhief boven de rest van Italië, dat neerkeek op het zuiden. De stad ademt Maradona, via prachtig geconserveerde muurschilderingen die verdiepingen beslaan, in gedachten van tifosi, in gebedsplaatsen als de Capello Miracoloso di Diego Armando Maradona, waar personeel van het aanpalende café dringend vraagt ook een kopje koffie te drinken als je een foto maakt. Hij is zelfs bewaard gebleven in haarlokken in een mini-museum, en in de naam van het stadion, dat na zijn dood bijna twee jaar geleden zijn naam erfde.

Vernedering

Daar voetbalt Ajax woensdag, tegen het elftal met vleugjes allure uit de tijd van Maradona. Napoli is koploper van de Serie A en vernederde vorige week in de Arena Ajax (1-6), dat balanceert tussen vroege uitschakeling en het grijpen van de laatste kans, in de groep met ook Liverpool en Rangers.

Nooit geraakte Ajax de laatste jaren zo vroeg in de problemen in de Champions League. Halve finale in 2019, uitgeschakeld in de laatste speelronde van de groep in de twee seizoenen daarna. Vorig seizoen won Ajax alle zes groepsduels, de beste reclame voor het opjagen van de prijs van Lisandro Martinez, Antony en Sébastien Haller. Vermoedelijk rest nu de strijd om de derde plaats (Europa League) met Rangers, hoewel de thuiswedstrijd tegen Liverpool mogelijk nog perspectief biedt, zelfs bij een nederlaag woensdag.

Overwintering is het overkoepelende Nederlandse doel. PSV, Feyenoord en AZ voetballen donderdag in Europa League en Conference League, thuis tegen Zürich (PSV) en Midtjylland (Feyenoord), uit tegen Limassol (AZ). AZ is al dicht bij het doel. PSV en Feyenoord doen volop mee. Het Nederlandse clubvoetbal presteert gemiddeld behoorlijk in Europa, hoewel relativering past. Juist goede uitslagen op het hoogste niveau tellen qua prestige het meest. In die zin is de eventueel vroege uitschakeling van Ajax een pure tegenvaller. Maar voor wie de positivo wil zijn: slechts vijf jaar geleden, in 2017, bereikte het Nederlandse clubvoetbal een absoluut dieptepunt. PSV en Ajax waren al in de voorronden uitgeschakeld door Rosenborg en Osijek. Feyenoord speelde een bijrol in de Champions League. Geen enkele club overwinterde.

Godsgeschenk

De Conference League is mede daarom een godsgeschenk van de Uefa aan het Nederlandse clubvoetbal, als competitie met perspectief voor de kleine luiden. Zo bedoelde bondscoach Van Gaal onlangs zijn in sommige ogen denigrerend opgevatte opmerking over de Jut en Jul-competitie. Het toernooi is opgezet als zoethouder voor de kleinere landen, met af en toe een verdwaalde club uit de subtop van een groot land als ‘indringer.’

Van Gaal slaat aan op prestaties in de Champions League. Deelname is cruciaal om topniveau te kunnen meten, ook met het oog op het WK. Met gemiddeld zeven Nederlanders in de basis voetbalt Ajax, mannen die mogelijk allemaal meegaan naar het WK. Hun vorm is deels de vorm van Oranje.

De Europa League en Conference League zijn van gemiddeld lager niveau. Daarbij speelt PSV met slechts een stuk of vier Nederlanders, nu Luuk de Jong geblesseerd is. Cody Gakpo is de enige zekere WK-ganger. Feyenoord stelt Justin Bijlow op, die normaliter tot de beste doelmannen behoort. Quinten Timber is nog niet zo ver als zijn tweelingbroer Jurriën bij Ajax. Javairo Dilrosun raakte eens geblesseerd bij zijn debuut in Oranje en is sindsdien niet meer opgeroepen.

Coëfficiëntenpolonaise

De Conference League is behulpzaam geweest bij de wederopstanding van het clubvoetbal, bij het vergaren van punten. De zogenoemde coëfficiëntenpolonaise, een benaming uitgevonden door de Nederlandse verslaggever Michel Abbink (Nu.nl), is een interessant fenomeen. Nederlandse clubs winnen weer van clubs waarvan ze behoren te winnen, uit Zweden, Zwitserland of Cyprus, en soms zijn daar uitschieters, zoals met Feyenoord, finalist van vorig seizoen, dat van onder meer Union Berlin, Marseille en Slavia Praag won. De tijd dat FC Utrecht verloor van Differdange uit Luxemburg, zes jaar geleden nog maar, lijkt voorbij.

Nederland staat zesde op de zogenoemde coëfficiëntenranglijst van de Uefa, achter de grote vijf, maar net voor Portugal en ruim voor Schotland, België en andere enigszins vergelijkbare landen. Vanaf 2024 mogen vrijwel zeker twee clubs direct meedoen aan de Champions League. Het stressniveau zal dan aanzienlijk dalen in de Nederlandse top.