We lopen ons suf nu sportschool dicht is en voetbalveld verboden terrein

Abdelkader Benali (44) auteur.

schreef Marathonloper (2007),

Asfalt, Zand en Stenen (2017)

‘Ik train voor de marathon, het liefst voor die van Amsterdam. Het is nog niet zeker of die doorgaat, maar ik blijf gewoon bouwen, ik zit nu op 60 kilometer per week. Het gaat lekker, grotere afstanden, minder pijn – ik kom terug van een blessure aan de meniscus.

‘Het is aanmerkelijk drukker, nu. Ik loop veel langs de Sloterplas in Amsterdam, ik heb nog nooit zulke massaliteit gezien. Van alles loopt er, sporters uit fitnesscentra, moslima’s, iedereen heeft de stoute schoenen aangetrokken. Ik merk dat het hardlopen genormaliseerd raakt. Ze snappen het opeens dat je zo een frisse neus haalt, dat je lekker in beweging blijft. Dat is hartstikke mooi, ik hoop dat er velen zullen blijven rennen, dat ze zullen zeggen: dit is mijn sport.

‘In deze weken zijn nagenoeg alle rituelen vervallen, voor mij resteerde het hardlopen als het enige ritueel dat overeind bleef. Het is vrijheid, even wegbreken uit de vaste patronen en er ook weer naar terugkeren, even alleen het hier en het nu. Dat is niet veranderd door corona. Ik doe het ook voor de gezondheid, in mijn familie komt obesitas voor. Nee, ik ben niet bang dat mijn weerstand wordt aangetast door te ver en te diep te gaan. Na al die jaren en kilometers ken ik mijn lichaam goed genoeg.’

Mariska van Sprundel (33),

wetenschapsjournalist,

schreef Alles wat je wilt weten

over hardlopen (2018).



‘Ik wilde de marathon van Berlijn lopen, eind september. Die is afgelast. Ik was nog maar net begonnen met mijn opbouw na een heupblessure. Stiekem vond ik het wel lekker dat het niet doorging, nu kan ik in alle rust werken aan het herstel.

‘In het begin was het hooguit een half uurtje naar buiten, dat was voor mij echt het hoogtepunt van de dag. Zelfs in de binnenstad van Utrecht, waar ik geregeld loop, was het lekker stil. Nu kom je veel meer beginners tegen, in van die slobberbroeken. Die lopen nog te veel voorover. Of sportschooltypes, met brede en stijve bovenlijven. Die hebben een verleden op de crosstrainer, dat zie je zo.

‘Voor mij is lopen een onderdeel van mijn leven – daar heeft corona niks aan gewijzigd. Ik kan zo de dagelijkse beslommeringen van me af laten glijden. Tobben maakt plaats voor fladderende gedachten over alles en niks. Er telt niets anders dan het ene been voor het andere zetten .

‘Ik weet niet goed wat ik aan moet met het advies niet het uiterste op te zoeken. Ik geef trainingen, dan vertel ik dat ook. Het klinkt logisch. Maar laatst las ik dat het immuunsysteem helemaal niet zo’n grote klap krijgt. Dat is misschien nog iets om uit te zoeken.’