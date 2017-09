We kunnen die perverse patserclubs voortaan negeren

In de dagen voor de eerste Champions League-wedstrijd van Feyenoord in vijftien jaar verschenen in de kranten een paar droef stemmende stukken over de tegenstander, Manchester City. Het kwam erop neer dat dit geen voetbalclub meer was, maar een wereldwijd merk. Erger kan niet. Ik hoopte dat Feyenoord met 5-0 zou winnen.



Een jaar of twintig geleden was ik in Maine Road, het oude stadion van Manchester City. De club was afgezakt naar de derde divisie. De tegenstander was Northampton Town en er waren dertigduizend toeschouwers, een verbijsterend aantal gezien de entourage en het niveau.