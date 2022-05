‘We hebben in het foilen nu vier kanonskogels’

Dorian van Rijsselberghe op archiefbeeld zelf op de foil. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De gepensioneerde windsurfer Dorian van Rijsselberghe (33) is voorzitter van de nieuwe olympische windsurfklasse IQfoil. Foilen gaat een stuk harder door een onderwatervleugel waarmee de plank meer dan een meter uit het water omhoog wordt geduwd. Van Rijsselberghe verwacht deze week op de Europese kampioenschappen op het Gardameer spektakel van de Nederlandse deelnemers.

Hoe goed zijn de Nederlanders in deze nieuwe sport?

‘We hebben vier enorme kanonskogels die het goed gaan doen. Voor de Spelen van Parijs gaan er niet twee, zoals bij mij en Kiran Badloe, maar vier Nederlandse jongens strijden om een olympische ticket. Kiran heeft als olympisch windsurfkampioen van Tokio natuurlijk veel ervaring. Hij won op de eerste EK in 2020 al de Europese titel. Luuc van Opzeeland is hongerig en ongelofelijk snel. Huig Jan Tak vaart heel constant, en dan heb je nog de skills van Armando Vrieswijk. Hij komt uit het freestyle windsurfen. Die jongen kan alles op een surfplank. Van de week zag ik weer een nieuw trucje op zijn Instagram. Zijn manoeuvres op het water zijn geweldig.’

Waarom deden deze jongens niet mee op de RS:X plank, waarmee jij je titels van Londen en Rio won en Badloe in Tokio?

‘Die klasse was niet voor iedereen weggelegd. Om daar goed in te worden moet je echt een bepaalde bouw hebben: lang en licht. Het is niet voor iedereen weggelegd om met een lengte van 1 meter 90 nog gezond te blijven als je maar 75 kilo weegt. Met die nieuwe IQfoil moet je zeker 15 kilo zwaarder zijn, want dat gaat veel sneller. Huig Jan was altijd aan de zware kant voor RS:X. Luuc is ook een boom van een gozer. Die kwam heel vroeg al in de puree omdat hij te zwaar was en als hij ging afvallen zou dat niet gezond zijn voor hem. Die jongens komen er nu weer bij omdat foilen goed bij ze past.’

Dat is gewoon een medaille ophalen voor Nederland dus, in Parijs?

‘De bond zou het heel slecht doen als er niemand uit ons systeem komt die een medaille zou kunnen winnen. Wij zijn heel vroeg begonnen met foilen. Andere landen zie je er nu ook wel steeds meer mee bezig. De Britten en Fransen doen het goed. Ik ben heel benieuwd wat de Franse broers Thomas en Nico Goyard laten zien. Thomas won in Tokio al zilver en Nico is een van de snelste jongens op de foil. Hij houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van het materiaal.’

Hoe zien de wedstrijden eruit?

‘Er zijn drie verschillende onderdelen die ze allemaal moeten doen. Je hebt course racing, rondjes om de boei zoals we dat al kennen van windsurfen. Je hebt slalom, zo hard mogelijk van a naar b slalommend om boeienmet de wind van boven, dus alleen één richting op. Er zit ook een marathonwedstrijd in. Dan staan die jongens uren op de plank en moeten ze zelf een route varen en eten meenemen in een rugtasje of met gelletjes in hun wetsuit. Je moet dan ook rekening houden met stroming en zandplaten. Als je daarop vast komt te zitten, is het klaar. Bij de Spelen van Parijs is het nog niet helemaal duidelijk wat de route wordt. Het lijkt mij vet als ze hem een heel stuk langs de kust rammen richting een eiland of een vuurtoren ofzo. En dan vliegt er een helikopter achteraan die alles mooi in beeld kan brengen.’

Hoe groot is de sport op dit moment?

‘Het is een van de snelst groeiende olympische disciplines. Kiran en ik hebben ongelofelijk veel kids aan het foilen gekregen. Ik weet niet echt hoeveel mensen het nu wereldwijd doen, maar het helpt natuurlijk als een sport de olympische status krijgt. Dan gaan landen daar vanzelf in investeren. We hebben het maximum aan deelnemers op de EK’s en WK’s nu beperkt tot 120 personen. Anders loopt het uit de klauwen, dan is het runnen van een wereldkampioenschap meer een bezigheidstherapie dan dat je professioneel bezig bent. Het verschil in kwaliteit wordt dan te groot. Ik weet niet hoe groot het nu wereldwijd is. Het gaat de goede kant op, maar het blijft windsurfen. Het is geen voetbal of hockey.’



Ben je zelf nog actief op het water?

‘Op dit moment niet. Als ik nu naar buiten kijk zie ik de besneeuwde toppen van Whistler, in Canada. Het is hier nog iets te koud om aan de bak te gaan. Ik ben druk met mijn dochters van 3 en 7. Bij ons is het elke dag papadag, mijn vrouw heeft een eigen cosmeticabedrijf. Lise is deze zomer oud genoeg om voor het eerst wat te gaan proberen op de surfplank. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt.’