‘We gaan naar EK om kampioen te worden’

Noord-Ier Gavin Whyte probeert Frenkie de Jong af te stoppen. Beeld ANP Sport

En waarom niet al bij het EK? ‘Met onze kwaliteiten moet je naar het EK gaan om kampioen te worden’, zegt De Jong. ‘We zijn niet de topfavoriet, noem ons de dark horse. Maar ik denk dat andere landen niet graag tegen ons spelen.’

De Jong was als de verfijnde regisseur van Oranje zo ongeveer de enige international die het nieuwe zelfbewustzijn in Belfast vertolkte. De 22-jarige middenvelder van Barcelona demonstreerde in het vrieskoude Windsor Park het voetbal met een glimlach. De tien jaar oudere Ryan Babel herkent de gretigheid van de jeugd bij zijn debuut op het WK in 2006 in Duitsland. Hij hoopt net als De Jong volgend jaar zijn eerste EK te spelen.

De spits met het opvallende, roze kapsel behoorde tijdens het WK in 2010 in Zuid-Afrika nog tot de selectie. De dominantie van de ‘Grote Vier’ met Robben, Sneijder, Van Persie en Van der Vaart had Nederland wellicht de titel gekost, suggereerde Babel na zijn rentree in Oranje. In deze ploeg kan iedereen een grote meneer zijn, zegt hij opnieuw in Belfast.

‘De beste spelers selecteren, wil niet meteen zeggen dat je ook het beste team hebt. Het is de kunst om voor elke positie de juiste spelers op te roepen. Ik denk dat bondscoach Ronald Koeman dat tijdens de EK-kwalificatie goed heeft gedaan.’

Ondanks zijn ervaring loopt Babel niet voorop. ‘Ik ben één van de jongens. Ik ben niet iemand die zijn zegje doet voor de groep, ik houd meer van de één op één gesprekken. Als het moment daar is, praat ik zeker met jonge talenten als Boadu en Stengs. Ik weet hoe het is om als jongen van 18, 19 door te breken. Je moet het niet forceren, deze spelers vinden hun weg wel.’

Toch kan Babel zijn jonge teamgenoten weinig meegeven. ‘Ik heb weinig toernooi-ervaring, ik speelde nauwelijks bij twee eindronden en werd na 2012 niet meer opgeroepen. Ik weet dat je vanaf dag één in topvorm moet zijn. Ik herinner me van het WK in 2010 dat we moeizaam begonnen tegen Denemarken. We wonnen wel en kregen het gevoel dat we iets konden betekenen op dat toernooi.’

Haalt hij het EK nog wel? Babel maakte in Belfast geen beste indruk als spits, de jongeren staan te dringen om zijn plaats in te nemen. ‘Ik ga er niet vanuit dat ik automatisch word geroepen. Ik ben steeds in mezelf blijven geloven, ook toen Oranje ver weg was. En hard werken wordt uiteindelijk beloond.’

Slechts zes spelers in de huidige selectie behoorden tot het WK-team van 2014. De leegte was tastbaar, aldus Blind. ‘Je voelt echt dat we twee toernooien hebben gemist. Het was pijnlijk om te moeten toekijken. Ik kijk er naar uit om weer op zo’n podium te staan en ik denk zeker dat we iets moois kunnen bereiken op het EK.’

En Babel: ‘Kijk hoe onze spelers zich bij Europese topclubs hebben ontwikkeld. Ik denk dat het Nederlandse team nog 20, 30 procent beter kan worden.’