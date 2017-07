Wayne Rooney keert na dertien jaar Manchester United terug bij Everton

Reeds in de winter toonde Everton interesse in Rooney, maar toen wilde United hem niet uitlenen. Er waren in het voorjaar geluiden dat Rooney naar China zou gaan, maar uiteindelijk koos hij ervoor naar zijn geboortestad terug te gaan. Sportief gezien is spelen in de Premier League aantrekkelijker. Bovendien hecht Rooney veel waarde aan zijn vriendenkring en wil ook zijn vrouw Coleen in Noordwest-Engeland blijven. Zijn nieuwe weekloon zal ongeveer 150 duizend pond bedragen, de helft minder dan nu.



Rooney debuteerde in 2002 voor The Toffees en was toen de op een na jongste speler uit de clubgeschiedenis. Nu zal hij de rol van routinier vervullen, het verlengstuk van Koeman in het veld. Na een sterk eerste jaar, waarin hij zich met Everton kwalificeerde voor de Europa League, wil de Nederlandse manager de hegemonie van de topzes doorbreken. Hij geniet daarbij steun van een schatrijke Iraanse eigenaar. De afgelopen weken heeft Koeman al 100 miljoen pond mogen uitgeven.