Wayne Rooney helpt Cocu aan bekerstunt tegen Crystal Palace

De uit de Verenigde Staten teruggekeerde Engeland-topscorer blonk uit in de rol van controlerende middenvelder die hij van Cocu had gekregen.

Zijn Derby-derby debuut had Rooney donderdag reeds gemaakt in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Barnsley. Rooney wil onder de hoede van Cocu het trainersvak leren, maar zal als aanvoerder ook op het veld een grote rol spelen in de jonge ploeg. Rooney draagt nummer 32, een publiciteitsstunt van 32Red, het gokkantoor dat de club uit de East Midlands sponsort.

Voor Rooney vormde de reis naar Selhurst Park in Zuid-Londen een weerzien met Roy Hodgson, de voormalige bondscoach die nu manager is van Palace. De meegereisde uitfans scandeerden de naam van Rooney, maar het thuispubliek jouwde hem uit. Op het veld was Rooney omringd door reservespelers, omdat Cocu belangrijke krachten, onder wie topscorer Martyn Waghorn, na de drukke kerstweken rust had gegund.

Ook Hodgson spaarde zijn beste spelers, zoals Patrick van Aanholt en de licht geblesseerde Wifried Zaha. Rooney, diep spelend, strooide met fraaie passes, maar zijn medespelers profiteerden daar niet altijd van. Na een half uur spelen kwam Derby verrassend op voorsprong. Op rechts kreeg Jayden Bogle iets te veel ruimte van oud-Ajacied Jairo Riedewald en zijn voorzet kwam bij de ervaren goaltjesdief Chris Martin terecht: 1-0.

In de tweede helft ging Crystal Palace op zoek naar de gelijkmaker, maar Derby bleef eenvoudig overeind, ondanks nerveuze momenten voor het doel van de 27-jarige Brabander Kelle Roos. De taak van Palace werd nog moeilijker toen aanvoerder Luka Milivojevic rood kreeg voor een kopstoot. Scheidsrechter Michael Oliver gebruikte de monitor langs de zijlijn, een primeur in het Engelse voetbal.

Rooney zorgde voor rust bij Derby en verdedigde hartstochtelijk mee. Na afloop was Cocu ‘zeer tevreden’ over de zege, vooral de manier waarop deze was behaald. ‘We hebben bewezen verzorgd voetbal te kunnen spelen, tegen een Premier League-club, van achteruit opbouwend. Wayne speelde daarbij een belangrijke rol.’ Wat de bekerloting betreft, maandagavond, vindt Cocu alles goed, ‘zolang we maar thuis spelen.’

Voor zijn nieuwe talisman zou Manchester United een mooie loting zijn.