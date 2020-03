Watford maakt einde aan de onoverwinnelijkheid van Liverpool

Mohamed Salah na afloop van de wedstrijd Beeld EPA

Liverpool was op het charmante Vicarage Road geen schim van de ploeg die in 27 wedstrijden liefst 79 punten bijeen had gevoetbald, en nog steeds op weg is naar een recordaantal punten. Maar wie de wedstrijden van The Reds goed bekeek, zag kwetsbaarheden, zowel uit als thuis. Bij de wedstrijd die Watford half december op Anfield speelde, bijvoorbeeld. De bezoekers kregen kans op kans, maar faalden in de afwerking waarna Liverpool won door twee goals van Mo Salah.

Vooral de misser van Watford’s Ismaila Sarr kreeg indertijd veel aandacht, maar de Senegalees heeft nu revanche genomen door de eerste doelpunten te maken tegen een laks verdedigend Liverpool. Vooral Trent Alexander-Arnold speelde een wedstrijd om snel te vergeten. Het derde doelpunt van Watford, gemaakt door de clubheld Troy Deeney, was het gevolg van een blinde terugspeelbal van de geroemde rechtsachter. Voor The Hornets zijn het drie kostbare punten.

Knap herstel

De club van Elton John stond stijf onderaan toen Nigel Pearson in december de derde manager van het seizoen werd, na de Spanjaarden Javia Gracia en Quique Flores. Pearson maakte zijn debuut tijdens de genoemde wedstrijd op Anfield en heeft voor een knap herstel gezorgd. Het won thuis van Manchester United en Wolves, terwijl het Spurs op een gelijkspel wist te houden. Na de zege op Liverpool staat het voor het eerst buiten de degradatiezone.

Het is geen toeval. De 56-jarige Brit was de man die in het seizoen 2014/2015 een wonder had verricht bij het gepromoveerde Leicester City. Met kerst stonden The Foxes onderaan, maar ze eindigden het seizoen in de middenmoot. Pearson legde toen de basis voor de landstitel in het daarop volgende seizoen. Helaas kon hij dat zelf niet meemaken. Wangedrag van zijn zoon James tijdens een tournee in Thailand leidde tot zijn ontslag, en de komst van Claudio Ranieri.

Nu is ‘The Nige’ de derde manager die dit jaar het ‘A-team’ van Liverpool heeft weten te verslaan, na Carlos Ancelotti (bij Napoli) en Diego Simeone (Atletico Madrid). Dat Watford zegevierde nadat topspeler Gerard Deulofeu het veld met een vreselijke knieblessure had moeten verlaten, maakt het nog markanter. De show werd gestolen door de 22-jarige Sarr, afgelopen zomer overgekomen van het Franse Rennes. Zijn landgenoot Sadio Mane, daarentegen, kwam amper in het spel voor.

‘Can we play you every week?’ zongen de in zwart en geel uitgedoste thuisfans. De laatste keer dat Liverpool voor de competitie had verloren was in de eerste week van vorig jaar, uit tegen de latere kampioen Manchester City. Voor Jurgen Klopp zijn er redenen zich zorgen te maken. Tegen West Ham United ging het afgelopen maandag al bijna mis op het eigen Anfield. Het zijn slechte tekenen voor de cruciale return tegen het stugge Atletico, dat een 1-0 verlies gaat verdedigen.

Liverpool is en blijft een grandioze ploeg, maar niet langer onoverwinnelijk.