Waterpolovrouwen draaien warm voor hun WK-treffen met onverslaanbare VS

Coach Arno Havenga instrueert het Nederlandse vrouwenwaterpoloteam tijdens hun wedstrijd tegen Rusland, bij de WK van 2017. Beeld EPA

Het is zondagmiddag. De eigen wedstrijd, opening van de WK waterpolo in Zuid-Korea, is die ochtend met 33-0 van Zuid-Afrika gewonnen. Arno Havenga, de coach van de nationale waterpoloploeg, geeft onomwonden commentaar bij een andere monsterscore in de maak. Hongarije tegen Zuid-Korea staat halverwege al 37-0. ‘Het is zielig voor die Koreanen. Het lijkt alsof ze nog nooit gepolood hebben.’

De ploeg speelt pas een maand samen, zo blijkt later. De Zuid-Koreanen verliezen met 64-0, een hoogtepunt én dieptepunt in de geschiedenis van waterpolo, de oudste teamsport van de Olympische Spelen: vanaf 1900.

Havenga, oud-international en tegenwoordig gedreven coach, is in het stadion om de Hongaren te zien spelen. Het team kan de tegenstander zijn in de achtste finale van zaterdag. Hongarije is een pestploeg voor Nederland. In 2016 tikten zij het nationale vrouwenteam knock-out in de finale van de Europese titelstrijd, waar een olympisch ticket te veroveren viel.

Vooralsnog is de aanpak van de waterpolosters het bekende ‘wedstrijd voor wedstrijd’. Het sportief kopje onder duwen van het hulpeloze Zuid-Afrika was de warming-up voor dé grote wedstrijd uit poule A, het duel van dinsdag met olympisch en wereldkampioen Verenigde Staten. Die ploeg geldt als onverslaanbaar. ‘Ze hebben een winnende reeks van 127 wedstrijden’, is de toelichting van Havenga.

Eenzaam regerend

Er zijn volgens hem aanwijzingen dat de internationale top inloopt op het eenzaam regerende Amerika, dat in 2008 in de olympische finale tegen het verrassende Nederland van coach Robin van Galen en schutter Daniëlle de Bruijn voor het laatst een grote finale verloor (7-8). Daarna kon er nog een keer, bij de WK van 2015 in Kazan, een uitglijder worden genoteerd, tegen Italië, maar die was zonder gevolgen. In de finale, opnieuw tegen een jeugdig Nederland, was er het wereldgoud (5-4).

In het laatste grote treffen tussen beide landen, de halve finale van de World League Superfinale begin juni in Boedapest, wonnen de Amerikanen met 8-6. Vervolgens veroverden zij tegen Italië, met één treffer verschil, het ene olympische ticket dat alle landen verleidde op oorlogssterkte aan te treden. Het geeft het WK-toernooi van Gwangju direct extra lading. Als de VS hun vaste suprematie behouden, dan is de verliezende WK-finalist in Korea verzekerd van een olympisch optreden in Tokio.

Havenga, voor vertrek naar Zuid-Korea: ‘We hebben als ploeg onze doelstellingen in mei geformuleerd. Dat was voor drie toernooien met een olympische kwalificatiekans. We wilden de World League-finale in Boedapest winnen. Dat is niet gelukt. Dan willen we de WK-finale hier in Korea halen en ten slotte begin 2020 in Boedapest Europees kampioen worden. In de vorige olympische cyclus klonk dat heel ambitieus, maar nu staan we er anders voor. We zijn regerend Europees kampioen. We speelden heel veel finales sinds 2015.’

Zijn langzaam verjongde ploeg kende de vorige maand een pijnlijk afscheid. Topkeeper Laura Aarts, alom beschouwd als de op een na beste ter wereld achter de Amerikaanse Ashleigh Johnson, liet weten het veeleisende topsportprogramma van de waterpolosters in Zeist niet meer aan te kunnen. Ze wenste haar profbestaan in Hongarije niet in te ruilen voor het Hollandse trainingsleven, op de academie in Zeist.

Burn-out

Het leek op verschijnselen van burn-out, de manier waarop de pas 22-jarige Aarts zich terugtrok. Zij kauwt nog steeds op de verklaring die zij gaat geven over het onverwachte vertrek uit de oranjegekleurde rangen. Dat ze die niet in de aanloop naar de WK heeft geopenbaard, beschouwt coach Havenga als ‘respectvol’.

Het vertrek van zijn geliefde nummer één dwong Havenga zijn woorden uit juni waar te maken. Daar zei hij over de bezetting van de keeperspositie dat hij ‘twee onwijs sterke keepsters’ achter de hand had: Joanne Koenders (22) en Sarah Buis (19). Twee waren er eigenlijk vier, sprak Havenga, kijkend naar zijn rijk bezette jeugdopleiding. Hoe dan ook: ‘Die twee erachter kunnen zo meespelen.’

Toen was nog de gedachte dat Koenders wegens haar iets langere ervaring als stand-in voor Aarts zou meegaan naar Gwangju. Op 25 juni veranderde dat allemaal, toen duidelijk was dat de vaste nummer één die de nummer twee, Debby Willemsz, al door motivatieproblemen had zien uitstromen, er zelf niet langer bij zou zijn. Havenga koos zonder mankeren voor zijn twee jonkies.

Zondagavond vertelde hij Koenders dat zij dinsdag eerste keus zal zijn tegen de VS. Zij heeft iets meer ervaring dan Buis die in juni nog met Jong Oranje reisde. ‘Laura Aarts was echt van topniveau. Maar ik heb alle vertrouwen in deze twee’, aldus de coach.