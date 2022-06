Waterpoloteam ontdoet zich in kwartfinale WK overtuigend van Griekenland: 12-7

Ilse Koolhaas in actie tijdens de WK-kwartfinale tegen Griekenland die de waterpolosters overtuigend wonnen. Beeld ANP / EPA

De Nederlandse waterpolosters hebben zich in Boedapest voor het eerst sinds 2015 geplaatst voor de halve finale van het wereldkampioenschap waterpolo. Dinsdag won Oranje in het buitenbad op het Margaretha-eiland met 12-7 op overtuigende wijze van de Grieken.

Nederland speelde tot nu toe de beste wedstrijd van het toernooi. Met de nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis, die na de Olympische Spelen van Tokio de opvolger van Arno Havenga werd, wist Nederland precies wat er nodig was om de Grieken te verslaan. Doudesis infiltreerde als assistent van Havenga in het dna van de speelsters uit zijn geboorteland.

Maniakale wijze

Voorafgaand aan de kwalificatie voor Tokio analyseerde hij op maniakale wijze hoe de belangrijkste tegenstanders van Oranje zouden spelen in de strijd om het olympisch ticket. Het zorgde voor een fantastische zege op de Grieken op het moment dat het moest.

In Boedapest wist Nederland dinsdag opnieuw wat er moest gebeuren voor de overwinning. De twee midvoors van de tegenstander kregen weinig kansen in de aanval. En als er wel een kans was, lag daar de vertrouwde Laura Aarts weer in het doel. De 25-jarige topkeepster redde 60 procent van de ballen, haar beste score op dit WK tot nu toe.

Aarts besloot in 2018 te stoppen bij de nationale ploeg, terwijl ze in dat jaar nog de Europese titel had gewonnen met Oranje. In die finale in Barcelona was Nederland ook te sterk voor de Grieken.

Topsportregime

De waterpolokeepster ging gebukt onder het topsportregime bij de nationale ploeg in Zeist. Ze zat niet op één lijn met de bondscoach Havenga en vertrok. Ze bleef wel bij haar Hongaarse club spelen, maar dat stopte twee jaar geleden ook toen ze terugkwam naar Nederland voor haar studie fysiotherapie. Door haar beslissing moest ze de Spelen van Tokio op televisie kijken.

Toen de nieuwe bondscoach Doudesis het stokje overnam van Havenga, ontstond er weer een kans om terug te keren. De Griek hoopte vurig op de comeback van Aarts. Na een wisselende start op het wereldkampioenschap schitterde Aarts dinsdag weer als vanouds.

Het team met een mix van ervaren speelsters en jong talent durfde eindelijk zelf aan te vallen. De pas 17-jarige Lola Moolhuizen speelde opnieuw een belangrijke rol met vier treffers. Ze werd uitgeroepen tot vrouw van de wedstrijd en is momenteel met zeventien goals topscoorder van het toernooi. Donderdag speelt Nederland in de halve finale tegen thuisland Hongarije of Australië.