Waterpolosters zijn het zat in Zeist en vliegen uit naar clubs in het buitenland

Het Nederlandse waterpoloteam met coach Arno Havenga bespreken de strategie tijdens een wedstrijd tegen Hongarije. Beeld BSR Agency

Traditiegetrouw komt het nationale waterpoloteam een jaar voor de Spelen terug naar huis voor de gezamenlijke voorbereiding op de olympische kwalificatie. De internationals die in het buitenland spelen zijn dan verplicht om in de Nederlandse competitie uit te komen, zodat het team vaak met elkaar kan trainen.

Niet iedereen is altijd blij geweest met die eis. Keepster Laura Aarts vond het vorig jaar veel te leuk bij haar club in de Hongaarse competitie. De topgoalie, die in de World League tot beste keepster ter wereld werd gekozen, kon de motivatie niet vinden om terug te keren naar Zeist. Ze bedankte voor de nationale ploeg en besloot de Spelen over te slaan.

Toen bekend werd dat Tokio 2020 een jaar uitgesteld zou worden, stuurde coach Havenga zijn team een mail om te vragen wat de wensen waren. Bijna niemand zag het zitten om in Zeist te blijven. Veel speelsters wilden weer in actie komen in de verschillende Europese topcompetities waar het niveau hoger is dan in Nederland. ‘We hebben nu een lang jaar bij elkaar gezeten. Het is belangrijk dat ze wedstrijden op niveau blijven spelen. En het is ook goed voor hun ervaring om weer ergens anders sfeer te proeven’, zegt Havenga.

Buitenland

Zeven speelsters hebben al een contract kunnen tekenen bij clubs of universiteiten in het buitenland. Er lopen nog wat andere onderhandelingen. Topspeelster Sabrina van der Sloot kreeg aanbiedingen van verschillende clubs in Europa toen bekend werd dat de speelsters van Oranje werden losgelaten. Ze koos voor de Spaanse club Sabadell in Barcelona waar ook teamgenoot Maartje Keuning het komende seizoen zal spelen. ‘Het topsportklimaat is in het buitenland professioneler dan in Nederland’, zegt Van der Sloot, die in het seizoen voor de gedwongen terugkeer naar Nederland in Hongarije speelde. ‘Zo’n club eist elke week een goed resultaat. Als je in dames 1 zit weet je dat je moet presteren. Je moet elke week een goeie pot neerzetten. In de Nederlandse competitie is het zo van: ‘Ah joh maakt niet uit, volgende keer beter’.’

Bij een buitenlandse topclub denkt Van der Sloot zich beter voor te kunnen bereiden op de Spelen dan thuis. ‘Hier kom je toch sneller in een sleur terecht. Je hebt natuurlijk wel stages en je speelt de World Leagues tussendoor, maar het wordt toch op een gegeven moment eentonig.’

Kwalificatie Spelen

Havenga denkt dat zijn speelsters nu genoeg samen zijn geweest om te weten wat ze aan elkaar hebben in en buiten het water. De waterpoloploeg moet zich op het olympische kwalificatietoernooi in Triëst van 17 tot en met 24 januari zien te plaatsen voor de Spelen. Na het verrassende goud in Peking in 2008 lukte het de Nederlandse waterpolosters niet zich te plaatsen voor de Spelen van Londen in 2012 of in Rio 2016.