Waterpolosters veroveren wereldtitel dankzij coach Doudesis en keepster Aarts

De buit is binnen, Nederland is wereldkampioen. Beeld Getty Images

Het waren de vingertoppen van keepster Laura Aarts die Nederland in de zinderende strafworpenreeks met Spanje op de drempel van de wereldtitel brachten. Na de enerverende finale tegen de Spaanse waterpolosters stond er na vier periodes van 8 minuten zuivere speeltijd een 12-12 eindstand op het bord. Strafworpen vanaf de 5-meterlijn moesten in Japan de beslissing om WK-goud forceren.

Na de miraculeuze redding van Aarts, bij een 2-2-stand in de penaltyserie, lieten de Nederlandse schutters zich niet gek maken. Waar de waterpolosters in het verleden op cruciale momenten nog weleens bezweken onder de druk, was daar nu geen sprake van. De beslissende, vijfde strafworp werd loeihard door Brigitte Sleeking achter de Spaanse keepster geknald waarna er een klein oranje volksfeest losbarstte in de Marine Messe Hall van Fukuoka.

De Nederlandse waterpolosters kroonden zich voor de tweede maal in de geschiedenis tot wereldkampioen, de primeur was in 1991. Het grootste succes van de waterpolovrouwen volgde in 2008 met olympisch goud. Sindsdien won Nederland alleen de Europese titel in 2018.

Mentale hardheid

De wereldtitel in Fukuoka mag als een huzarenstuk worden beschouwd van bondscoach Evangelos Doudesis. De geboren Griek volgde na de teleurstellende Olympische Spelen van 2021 (zesde plaats) Arno Havenga op als bondscoach. In de bossen van Zeist slaagde Doudesis er in korte tijd in een topteam te bouwen. Hij gaf jonge talenten het vertrouwen, werkte aan mentale hardheid, gooide de trainingsintensiteit omhoog en selecteerde op karakters. Hard werken en dienstbaar zijn aan het team vormen bij Doudesis de sleutel tot succes.

Zijn Griekse temperament staat de 38-jarige bondscoach nog wel eens in de weg. Vooral in zijn eerste maanden als eindverantwoordelijke moesten de speelsters wennen aan zijn hiërarchische manier van leiding geven.

Ook kon Doudesis verbaal nog weleens uit de bocht vliegen. ‘Inmiddels is er een mooie wisselwerking met de speelsters’, stelt midvoor Vivian Sevenich. ‘We leren van elkaar. Eva (zoals Evangelos Doudesis wordt genoemd, red.) heeft geleerd dat we in Nederland discussiëren en vragen stellen. Hij geeft ons ook die ruimte.’

Multifunctioneel

De verwachtingen voorafgaand aan het WK waren hoog bij de waterpoloploeg die een gemiddelde leeftijd kent van 25,5 jaar. De doelstelling werd hardop uitgesproken: een finaleplek en daarmee een ticket voor de Olympische Spelen veroveren. Doudedis wilde zich niet verschuilen en noemde zijn ploeg kort voor het toernooi zelfs ‘de meest volwassen versie van het Nederlands team in de afgelopen twintig jaar’.

De bondscoach boetseerde in twee jaar tijd een tactisch plan waarbij multifunctionaliteit centraal staat. ‘90 procent van mijn speelsters kan op meer dan een positie spelen. Als het tijdens een wedstrijd niet loopt, zijn we flexibel genoeg om een ander systeem te spelen’, lichtte Doudesis toe.

Die strategie pakte vooral in de halve finale tegen Italië (9-8 winst) goed uit. In de eindstrijd tegen de sterke Spaanse ploeg had Nederland meer moeite om in tactisch opzicht te schakelen.

In de vierde periode leken de Nederlandse waterpolosters het zelfs helemaal kwijt toen de ploeg een 10-7 voorsprong verspeelde en Spanje zag terugkomen tot 10-10. In de slotfase kwam Nederland tegen de regerend Europees kampioen nog tweemaal op voorsprong, maar kon het de overwinning niet over de streep trekken. Vijftien seconden voor tijd maakte Spanje de gelijkmaker (12-12) waarna er direct een strafworpenreeks volgde.

Heldenrol

Na haar heldenrol in de WK-finale gingen de gedachten van keepster Laura Aarts (26) enkele uren later terug naar het najaar van 2021. Naar het moment dat ze door Doudesis werd teruggevraagd voor het Nederlands team. De doelvrouw die jarenlang eerste keeper was – met EK-goud en WK-zilver op haar palmares – stopte in 2019 abrupt met topwaterpolo. In aanloop naar de Olympische Spelen wilde ze zich niet in een keurslijf laten persen. Ze bedankte als international en ging op een laag niveau spelen in Utrecht.

De nieuwe bondscoach wist Aarts te bewegen tot een terugkeer. De keepster moest van ver komen om weer in topconditie te geraken. Vorig jaar vierde ze haar rentree met brons op het WK in Boedapest, vrijdag volgde de apotheose met de wereldtitel.

Aarts, in Japan verkozen tot beste keepster van het WK, hoeft niet bang te zijn dat ze in het komende olympisch seizoen wordt veroordeeld tot een strak regime op de trainingslocatie in Zeist.

Doudesis geeft zijn speelsters de vrijheid om elders in Europa te spelen, voor Aarts is dat in Hongarije. ‘Verplicht trainen in Zeist werkt alleen maar demotiverend’, aldus de bondscoach. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen straks fris en fruitig op de Olympische Spelen staat.’

Laura Aarts kijkt uit naar haar eerste Spelen. ‘De wereldtitel is binnen en nu door naar Parijs,’ liet ze telefonisch vanuit Japan weten.