Waterpolosters veroveren voor het eerst sinds 1991 de wereldtitel

Keeper Laura Aarts probeert een schot van Judith Forca Ariza te keren. Beeld AP

De Nederlandse vrouwen verspeelden in de laatste periode een 10-7 voorsprong, maar toonden in de slotminuten veerkracht en kwamen met 12-11 voor. In de laatste seconden maakte Spanje toch gelijk. Nederland schoot alle strafworpen raak. Daarna brak het feest aan de Nederlandse kant los. De speelsters vielen elkaar in de armen en Doudesis sprong met zijn staf in het water om het feestje mee te vieren.

Nederland en Spanje stonden ook in de eerste groepswedstrijd van dit WK tegenover elkaar. Toen won Oranje met 7-6. In de finale waren de ploegen ook aan elkaar gewaagd. Spanje maakte al in de eerste minuut de eerste treffer. Maar Simone van de Kraats zorgde al snel voor de gelijkmaker. Brigitte Sleeking zette Nederland daarna op voorsprong, maar de Spaanse vrouwen brachten de stand weer op gelijke hoogte en kwamen daarna op een 3-2-voorsprong. Via Lieke Rogge en Sabrina van der Sloot sloot Nederland de eerste periode af met 4-3.

Nederland had in het begin van de tweede periode een mindere fase en moest drie doelpunten op rij toestaan. Doelvrouw Laura Aarts moest bij een Spaanse uitbraak uit haar doel, waarna Spanje uit een strafworp er 6-4 van maakte. Van de Kraats toonde daarna haar waarde met de aansluitingstreffer. In de slotfase van de tweede periode maakte Kitty Lynn Joustra gelijk.

Veerkracht

In de derde periode pakte Spanje opnieuw een voorsprong. Maar via Sleeking en Van der Sloot boog Nederland de achterstand toch weer om. De vrouwen van Doudesis moesten het in de laatste minuut door uitsluitingen met twee speelsters minder doen. Maar Spanje kon niet profiteren. Maartje Keuning zette Nederland daarna op 9-7. In het begin van de laatste periode maakte Van de Kraats de marge met haar derde treffer nog wat groter. Nederland slaagde er niet de voorsprong vast te houden. Spanje kwam terug tot 11-11. Daarna toonde Oranje verkracht en kwam weer op voorsprong. Maar in de laatste seconden maakten de Spaanse vrouwen toch weer gelijk. Daarna moesten strafschoppen uitkomst brengen. Doelvrouw maakte Laura Aarts daarbij één redding. Toen Nederland de strafschop scoorde, was de titel binnen.

Oranje pakte het eerste goud in Perth in 1991. De Nederlandse vrouwen speelden in het Japanse Fukuoka hun eerste finale sinds 2015. In Kazan verloor Nederland toen van de Verenigde Staten. De vrouwen behaalden ook het zilver in 1986, 1994 en 1998. Vorig jaar in Boedapest was de ploeg van Doudesis te sterk voor Italië in de strijd om het brons.

De wereldtitel voor Oranje is de eerste mondiale hoofdprijs sinds het olympisch goud in 2008 in Beijing. Met het bereiken van de finale verzekerde Nederland zich woensdag als eerste ploeg van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs.