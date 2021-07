Waterpolosters van 2021 zijn atletischer en sterker dan de gouden ploeg van 2008

Arno Havenga viert dat de Nederlandse waterpolosters zich voor het eerst sinds 2008 weer hebben geplaatst voor de Olympische Spelen, nadat zijn ploeg Griekenland met 7-4 heeft verslagen, 23 januari 2021. Beeld ANP

Na dertien jaar afwezigheid keert de nationale waterpoloploeg over veertien dagen terug in het olympische bad. Beijing 2008 was het gouden hoogtepunt van de vorige, uiterst getalenteerde generatie. Tokio 2021 is na twee gemiste Spelen de lang verlangde, volgende beurt voor de Nederlandse waterpolosters.

Er zijn geen speelsters van toen die nu nog actief zijn. De laatste die afzwaaide, na de uitschakeling voor Rio 2016, was aanvoerder Yasemin Smit. Bondscoach Arno Havenga, in 2008 de technisch deskundige teammanager van de ploeg, heeft niet overwogen de gestopte routinier te betrekken bij zijn olympische voorbereiding.

‘Nee. We hebben Yas geen dagje laten komen. Pieter van den Hoogenband, de chef de mission, is langs geweest om een beetje olympische sfeer te creëren. Ik zelf vertel af en toe een anekdote van mijn jaren in de nationale ploeg. Onze fysiotherapeut Mark Smit was er in Beijing ook bij, net als de dokter, Tjeerd de Vries. Genoeg mensen om wat aan te vragen. We hebben bewust er niemand bij gehaald om ervan te vertellen, omdat in Tokio alles anders zal zijn.

‘Hoe het was is niet van belang. In 2008 gaven we alle speelsters na aankomst in het olympisch dorp een dagje vrij. Ga maar verkennen, kijken wat leuk is. Dat mogen ze nu ook van mij, maar het dorp zal er heel anders bij liggen. Zo’n speelhal die zal niet open en vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De eetzaal, dat reusachtige ding, dat is naar binnen en zo snel mogelijk weer naar buiten. Het wordt een totaal andere situatie.

Strak regime

‘De Spelen zijn een fantastisch evenement met best veel afleiding. Maar die afleiding zal dit keer heel wat minder zijn. Het wordt een strak regime dat ons in Japan wordt opgelegd. We zijn dan allemaal weer snel bezig met het primaire proces: presteren in het water.

‘Dan is het olympische toernooi niet veel anders dan een gemiddeld eindtoernooi. Alleen de aandacht die er voor is, zeker van de media in ons geval, is groter dan wij gewend zijn. Ik heb het gevoel dat we daar op een professionele manier mee kunnen omgaan.’

Waterpolo 2021 is ander waterpolo dan dat van 2008. ‘Onze sport heeft zich doorontwikkeld zoals veel andere sporten. Het trainingsprogramma is vele malen intensiever dan in 2008. Er is zeker één trainingsdag per week bijgekomen. In die tijd zwommen we uit na de krachttraining. Nu gaan we nog een hele training doen na die krachtsessie.

‘Als je naar onze sporters kijkt, ook die van andere landen trouwens, die zijn allemaal atletischer dan toen. Minder zwaargewichten ja. Dat zie je terug in het spel. Niet alleen in ons spel. Het is sneller en dynamischer geworden. Ze zijn ook krachtiger. Daar is heel veel tijd ingestoken. Er gaat veel aandacht uit naar het fysieke deel van de voorbereiding.

‘Het betaalt zich uit. Bij het olympisch kwalificatietoernooi van januari hebben we in de beslissende halve finale Griekenland kapot gespeeld op onze fysieke kracht. Na de rust hebben zij niet meer gescoord. Ze kwamen er niet meer aan te pas.’

In olympische jaren werden de Nederlandse speelsters voorheen uit de competitie teruggetrokken. Buitenlandse werkgevers moesten hun Nederlandse uitblinkers missen. De Olympus lokte. Na 2020, met zijn uitgestelde Spelen, werd besloten dat het zo niet verder kon. De waterpolosters gingen naar hun clubs in de VS (universiteiten), Spanje en Griekenland.

Nachtrust

‘Het voordeel van ze allemaal bij elkaar hebben is dat je goed sturing kunt geven aan de arbeid-rustverhouding, de periodisering en het paramedisch beleid. Dat is nu anders geweest, al hebben we wel de Smart-app voor het meten van de zwaarte van een training en de kwaliteit van de nachtrust.

‘Mijn meiden hebben bijna allemaal een goed seizoen gedraaid. Ze zijn gretig, met prima wedstrijden in de benen. We zullen straks een voorbereiding van een week of acht achter de rug hebben. Dat is voor anderen misschien lang, maar wij zijn dat gewend. We zijn wel een week naar Griekenland geweest om de dagelijkse routine, de sleur, te doorbreken.

‘Het is een andere voorbereiding geweest dan in 2008. Toen waren we een jaar tevoren al gekwalificeerd. Iedereen wilde met ons sparren in de aanloop naar de Spelen. Dat was nu anders. Ook omdat we de World League-finale misliepen.’

Havenga prijst zijn speelsters om gewonnen kwaliteit in de verdediging en aanval. Hij richt een kleine schijnwerper op de jonge schutter Simone van de Kraats, een vrouw met een fabelachtig schot in de linkerarm. Hij noemt haar de aankomende ster van zijn team. ‘Simone kan zelfs de ster van het hele olympische toernooi worden’, is zijn stellige opvatting.

De bondscoach moet met haar oppassen. ‘Het is heel verleidelijk Simone veel in het water te laten liggen. Maar we moeten haar op de finaledag ook nog scherp en fit in het water hebben. Haar goed belasten is een aandachtspunt en een valkuil tegelijk.’