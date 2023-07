Waterpolosters halen met WK-finale ook olympisch ticket binnen: ‘Als je wint, voel je de pijn niet meer’

Bondscoach Evangelos Doudesis spreekt de Nederlandse waterpoloërs toe tijdens de halve finale tegen Italië. Beeld Koen van Weel / ANP

Nog enigszins beduusd van het intense gevecht met Italië om een plek in de WK-finale zwaaiden de Nederlandse waterpoloërs woensdag met grote vliegtickets voorzien van de tekst ‘Paris 2024’ naar het publiek. Door het bereiken van de eindstrijd in Japan, na een 9-8-winst op de ruige Italiaanse vrouwen, is Nederland verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.

De ploeg van de Griekse coach Evangelos Doudesis moet vrijdagochtend voor WK-goud zien af te rekenen met Spanje. De regerend Europees kampioen versloeg in de andere halve finale Australië met 12-10. Met hun finaleplaats hebben de Nederlandse waterpoloërs hun eigen hoge verwachtingen waargemaakt. Voorafgaand aan het toernooi draaiden bondscoach en spelers er niet om heen: het doel was een finaleplek, met als bonus een ticket voor de Olympische Spelen.

Nederigheid

Doudesis, die eind 2021 promoveerde van assistent- tot bondscoach, is een man die hoge eisen stelt aan het karakter van zijn spelers. Hard werken, elkaar respecteren en nederigheid voeren bij hem de boventoon. ‘Niemand is verheven boven het team. Wie je ook bent, wat je ook hebt gepresteerd, het teambelang gaat boven alles’, licht hij toe.

In korte tijd wist Doudesis met zijn werkwijze een hecht en uitgebalanceerd team te smeden waarin spelers voor elkaar door het vuur gaan. Na de bronzen medaille van Nederland op het WK van 2022 en de tweede plek in de wereldbekerfinale vorige maand gaat de ploeg vrijdag voor goud. De laatste wereldtitel van de vrouwen dateert uit 1991. Acht jaar geleden reikte Nederland (olympisch kampioen in 2008) ook tot de WK-finale, maar toen dolf de ploeg tegen de Verenigde Staten het onderspit.

Lola Moolhuijzen in balbezit. Beeld Quinn Rooney / Getty

Worstelen

Zonder groots te spelen liet Nederland zich woensdag in de halve finale niet meeslepen door de Italiaanse furie. In het fraaie zwempaleis in Fukuoka wist Nederland, met de sterk spelende Simone van de Kraats en keeper Laura Aarts, op moeilijke momenten de rust te bewaren. Italië had in de kwartfinale verrassend waterpologrootmacht Verenigde Staten uitgeschakeld, maar blonk tegen Nederland vooral uit in duwen, trekken en worstelen onder water.

Midvoor Kitty Lynn Joustra kreeg heel wat te verduren van de slinkse en lompe Italiaanse verdedigers. ‘We wisten dat Italië er fel op zou zitten en alles uit de kast zou trekken. Voor ons was het belangrijk niet mee te gaan in het gevecht. Het was af en toe incasseren, maar dat hoort erbij. Als je wint, voel je de pijn niet meer’, vertelde Joustra telefonisch vanuit Japan.

De 25-jarige speler, dit WK goed voor negen treffers, speelde een belangrijke rol in de punt van de aanval. Met haar explosiviteit en fysiek sterke acties slaagde Joustra erin de verdediging van Italië aardig te ontregelen. In het laatste kwart, met een 8-7-voorsprong voor Nederland, werd ze hardhandig bij haar hoofd gepakt, waarna haar badmuts in het water vloog.

De Italiaanse boosdoener werd met een persoonlijke fout heengezonden en Nederland speelde de manmeersituatie vliegensvlug uit. Captain Sabrina van der Sloot bediende Joustra die – zonder badmuts – de 9-7 binnenschoot. In de spannende slotfase kwam Italië nog terug tot 9-8, maar Nederland trok dankzij de sterke verdediging de overwinning over de streep.

Blijdschap na het winnen van de halve finale. Beeld Koen van Weel / ANP

Slechtste wedstrijd

De opluchting aan oranjezijde was groot toen de eindtoeter klonk, zeker bij de temperamentvolle bondscoach Doudesis. Hij sprak voor de camera van de NOS van ‘de slechtste wedstrijd in maanden, vooral in aanvallend opzicht’. Tot wanhoop van Doudesis sprong Nederland slordig om met manmeersituaties. ‘Aanvallend liep het niet goed, verdedigend waren we wel heel stabiel. We hebben vandaag echt karakter getoond. De ploeg die mentaal het sterkst was, heeft gewonnen’, vond de bondscoach.

Joustra was het niet geheel eens met de kritiek van Doudesis. ‘Ik denk dat we heel volwassen hebben gespeeld, we lieten ons niet gek maken door het fysiek harde spel van Italië. Al is het duidelijk dat we tegen Spanje een hoger rendement moeten halen uit onze manmeers.’

Het duel met de Spaanse vrouwen om de wereldtitel wordt dit WK het tweede treffen tussen de twee toplanden. In de eerste poulewedstrijd won Nederland nipt met 7-6. De laatste ontmoeting op een groot toernooi, de halve finale van het EK vorig jaar, werd beslecht in het voordeel van Spanje (10-7). Joustra kijkt uit naar het treffen met de ploeg die in Tokio olympisch zilver won. ‘Spanje draait al jaren mee in de top en beschikt over sterke spelers. Maar wij hebben nu één doel: die gouden medaille.’