Waterpolosters bij eerste grote test onderuit: geen EK-finale

Laura Aarts, hier in actie op het WK, hield de ploeg met enkele katachtige reddingen in de wedstrijd. Beeld AP

Soeverein rolde Nederland op het EK in Split door de groepsfase en ook bij de eerste knock-out-wedstrijd, in de kwartfinale tegen Frankrijk, maakten de waterpolosters een ijzersterke indruk. De ploeg die eerder deze zomer een bronzen medaille won op het WK ontpopte zich met overtuigend spel en monsterscores tot de grote favoriet voor de Europese titel.

Maar in de Spaladium Arena van Split was Nederland woensdag tegen Spanje (vorig jaar winnaar van olympisch zilver) geen schim van de ploeg die in de poulefase toplanden als Hongarije en Griekenland had verslagen. De waterpolosters speelden slordig, wisten zich geen raad met overtalsituaties en konden de sterke midvoors van Spanje niet in toom houden.

Binnen een mum van tijd stond het Nederlands team met 0-2 achter en liep het continu achter de feiten aan. Het was aan keeper Laura Aarts te danken dat er halverwege het duel slechts een 3-5 achterstand op het scorebord stond. Met enkele onwaarschijnlijke, katachtige reddingen hield Aarts haar ploeg in de wedstrijd.

Na rust leek Nederland zich te herpakken toen Brigitte Sleeking tweemaal doel trof en haar team op gelijke hoogte bracht; 5-5. De ommekeer bleef uit voor de Europees kampioen van 2018 en in het vierde kwart liep de talentvolle Spaanse ploeg uit naar een 5-8 voorsprong. Even leek het nog spannend te worden toen Vivian Sevenich de 6-8 scoorde en Sabrina van der Sloot een grote kans kreeg op 7-8. De aanvoerder miste echter waarna Spanje in de tegenaanval, na een inschattingsfout van doelvrouw Aarts, 6-9 maakte en de wedstrijd besliste. In de ultieme slotfase scoorden beide ploegen nog één keer.

De 7-10 nederlaag kwam als een mokerslag aan bij het Nederlands team dat onder bondscoach Doudesis een nieuwe weg is ingeslagen. Het doel voor dit EK was beter presteren dan op het WK afgelopen juni in Boedapest toen Nederland als derde eindigde. Dat is niet gelukt, vrijdag speelt Nederland opnieuw om het brons.