Waterpoloster Van der Sloot geniet van haar nieuwe rol als teamoudste en aanvoerder

Sabrina van der Sloot legt aan voor een schot. Beeld ANP / EPA

Maandag neemt Nederland, dat eerder deze zomer WK-brons veroverde, het in de kwartfinales op tegen Frankrijk. Na de eerste week van het EK is aanvoerder Sabrina van der Sloot vooral blij met de groei die de verjongde ploeg in de Spaladium Arena van Split laat zien. De 31-jarige routinier, bezig aan haar zevende EK, moet bekennen dat ze met enige spanning uitkeek naar het titeltoernooi in Kroatië.

‘We hebben enkele EK-debutanten in ons team en het is altijd de vraag hoe zij zich staande houden. Verder is het een zwaar toernooi, zo aan het eind van de zomer. Na een lang seizoen en het WK in juni vond ik het best lastig om mezelf weer op te laden en dat gold voor meer speelsters. Maar in de poulefase hebben we in elke wedstrijd een goed niveau neergezet, we groeien echt als team’, stelde Van der Sloot die tegen Duitsland goed was voor vier treffers.

De EK-selectie van de Griekse bondscoach van bondscoach Evangelos Doudesis, die vorig jaar Arno Havenga opvolgde, telt vier debutanten: Nina ten Broek, Fleurien Bosveld, Lola Moolhuijzen en keeper Britt van den Dobbelsteen. De net 18 jaar geworden Lola Moolhuijzen maakte eerder deze zomer al grote indruk op het WK in Boedapest, waar de onbevangen aanvalster veel scoorde. Op het EK is ze wat minder dominant, al laat ze soms haar klasse zien.

Rust uitstralen

Met haar ervaring probeert Van der Sloot de jongere instromers bij de hand te nemen. ‘Ik merk dat bijvoorbeeld Lola en Nina het fijn vinden dat ik altijd rust uitstraal. Tijdens wedstrijden geef ik kleine tips. En als het niet goed gaat, horen ze dat natuurlijk ook.’

Van der Sloot herkent veel van zichzelf in de dertien jaar jongere Lola Moolhuijzen. De band die ze met het jonge talent heeft, doet haar denken aan de band die zij vroeger met de voor haar dertien jaar oudere topspeelster Daniëlle de Bruijn had.

‘Helaas heb ik nooit met Daniëlle in het Nederlands team gespeeld, maar wel bij GZC Donk in Gouda. Daan was voor mij een maatje tegen wie ik ontzettend opkeek’, zegt ze over de olympisch kampioen van 2008. ‘Ik probeer nu voor Lola te zijn wat zij vroeger voor mij was. Ik vond het altijd fijn dat er iemand naast me in het water lag die alles al had meegemaakt én die een bemoedigend woordje voor me had, in plaats van te worden afgesnauwd. Ik merk dat Lola dat ook prettig vindt.’

Flierefluiter

Van der Sloot ziet ook veel verschillen tussen Moolhuizen en zichzelf, op 18-jarige leeftijd. ‘Ik denk dat Lola meer een flierefluiter is’, zegt ze met een glimlach. ‘Ze is heel vrij en af en toe erg ongeconcentreerd, dat weet ze zelf ook. Ik was op jonge leeftijd serieuzer. Dus ja, af en toe moet ik Lola even terechtwijzen, maar dat gaat op een leuke manier.’

Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van vorig jaar (Nederland eindigde als zesde) volgde Van der Sloot de gestopte Dagmar Genee op als captain. Een logische keuze, vindt ze zelf ook. ‘Ik ben de oudste van het team en heb veel ervaring, dus ergens had ik wel verwacht dat ik aanvoerder zou worden’, zegt de waterpoloster die al dertien jaar onafgebroken in het Nederlands team speelt.

Van der Sloot is een allrounder die bekendstaat om haar sterke schot, een uitstekend inzicht en haar vechtersmentaliteit. Na de Spelen van Tokio in 2021 – haar eerste olympische toernooi – heeft ze geen moment getwijfeld over het voortzetten van haar interlandcarrière. De speelster van het Spaanse Sabadell zegt dat de jonge meiden haar nieuwe energie geven en heeft haar zinnen gezet op kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Karakter

Bondscoach Evangelos Doudesis, die na de Spelen promoveerde van assistent tot bondscoach, legt volgens Van der Sloot veel verantwoordelijkheid bij de speelsters. Hij stimuleert het dat ze zelf beslissingen nemen. Verder ligt bij Doudesis de nadruk op de intensiteit. Verslappen komt in het woordenboek van de 37-jarige Griek niet voor, ook niet tegen zwakke tegenstanders.

Van der Sloot: ‘De coach heeft echt op karakter geselecteerd, waarbij keihard werken de boventoon voert. In de groepsfase bleven we ook tegen mindere ploegen de hele wedstrijd gefocust. Iedereen gaat met dezelfde mindset het water in.’