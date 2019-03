Waterpoloster Sabrina van der Sloot zet met gebroken vinger eerste stap op weg naar Tokio

Sabrina van der Sloot vorig jaar in actie tegen Hongarije, tijdens de halve finale van het door Nederland gewonnen EK. Beeld OrangePictures

In de bossen van Zeist bereidt waterpoloster Sabrina van der Sloot zich voor op deelname aan de Olympische Spelen, over bijna anderhalf jaar in Tokio. De Nederlandse ploeg heeft hier haar uitvalsbasis, in een oase van rust en ontspanning.

Met de internationals traint Van der Sloot binnen en buiten het zwembad, afgewisseld met oefenwedstrijden tegen jongens van een jaar of 17. ‘Die zijn fysiek sterker en willen vooral hard schieten, maar wij zijn slimmer. Een goede trainingsprikkel’, vertelt de 28-jarige Van der Sloot aan de rand van het zwembad.

Tijdens een van de oefenwedstrijden raakte Van der Sloot geblesseerd aan de middelvinger van haar rechterhand, de hand waarmee ze gooit. Gebroken, zo bleek al snel. ‘Maar de peesjes zijn nog heel. Met een spalk eromheen kan ik gewoon spelen. Dat is het belangrijkst.’

Ze is al jaren de drijvende kracht van de Nederlandse waterpoloploeg en tegenwoordig ook de beste speelster van de wereld. ‘Ik heb een goed spelinzicht en ik ben snel, maar niet zo sterk’, wijst Van der Sloot naar haar slanke bovenarmen. ‘Dat hoeft ook niet, als buitenspeelster. Toch kan ik hard en gericht schieten. En ik heb goede benen, waardoor ik hoog uit het water kom. Dan ben je moeilijk te verdedigen. Daarin zit mijn kracht.’

Leidende rol

Vanaf vrijdag heeft Van der Sloot in het Italiaanse Turijn een leidende rol tijdens de finaleronde van de Europa Cup, die vooral in het teken staat van olympische kwalificatie. Nederland, regerend Europees kampioen, zal bij de beste drie landen moeten eindigen om door te mogen naar de finales van de World League, begin juni. Op dat toernooi kan de ploeg dan een ticket voor de Olympische Spelen binnenhalen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, legt Van der Sloot voor het vertrek naar Italië uit.

‘De eerste wedstrijd van dit weekend is al cruciaal, op vrijdag tegen Spanje. Dat is een topland. Als we daarvan verliezen, is deze kwalificatiemogelijkheid voorbij. Dan gaan we ook niet naar de World League en dan moeten we óf wereldkampioen worden, óf Europees kampioen. Anders zijn we afhankelijk van het kwalificatietoernooi.’

Op dat olympische kwalificatietoernooi (OKT) ging het de afgelopen twee keer mis, waardoor Nederland niet aan de Spelen van 2012 en 2016 deelnam. Ook nu is het een lastig verhaal, weet Van der Sloot. ‘Voor Europese landen is het moeilijk om de Spelen te halen. Er zijn weinig beschikbare plaatsen en veel goede teams. Het komt dan vaak op die ene wedstrijd aan. Dat is weleens frustrerend.’

Optimaal voorbereiden

De ploeg kan het OKT daarom maar beter voor zijn, zegt ze. ‘Het zou mooi zijn als we eerder zekerheid hebben, dan kunnen we ons optimaal voorbereiden op Tokio.’ Om de kansen op succes te vergroten, keren de Nederlandse speelsters in mei vanuit het buitenland terug naar Zeist om intern te trainen, vertelt Van der Sloot, die nu nog in Italië bij Orizzonte Catania onder contract staat.

‘Nu kom ik iedere maand een weekje hierheen om met de nationale ploeg te trainen. Straks hebben we hier samen een centraal programma. We spelen dan tussendoor voor Nederlandse clubs in het bekertoernooi.’

Zo’n constructie moet net als in 2008 onder bondscoach Robin van Galen tot olympisch goud leiden. Toch staat of valt haar carrière niet bij die olympische plak, benadrukt Van der Sloot. ‘Tuurlijk wil ik graag naar Tokio. Deelname aan de Spelen is gewoon het hoogst haalbare. Maar omdat het al twee keer niet is gelukt, besef ik wel dat de EK’s en WK’s óók heel mooi zijn.’

Ze doelt op de Europese titel van vorig jaar zomer in Barcelona, de eerste in 25 jaar. Van der Sloot werd na afloop van het EK uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Over een paar maanden wil ze ook op de WK beslissend zijn, eind juli in Zuid-Korea. De enige keer dat Nederland wereldkampioen werd, was Van der Sloot nog maar net geboren, in 1991.

‘Dat is wel erg lang geleden, hè? Daar moet iets aan gebeuren’, lacht ze. ‘Vorig jaar hebben we op het EK bewezen dat het kan. En in 2015 kwamen we dichtbij, met zilver. Wij spelen altijd voor de medailles, heel simpel. Als we een goede loting hebben, kan het ook goud worden. Op het WK, maar ook op de Spelen.’