Waterpoloduitser Luuk Gielen wordt weer Nederlands international

Luuk Gielen in 2016, uitkomend voor het Nederlands team. Beeld EPA

Twee jaar geleden leverde de 30-jarige waterpoloër zijn Nederlandse paspoort in. Hij liet zich tot Duitser naturaliseren om de Olympische Spelen te halen. Gielen zag geen heil meer in de Nederlandse ploeg. De speler, die bij clubs in Servië en Duitsland in de top van de Europese competitie uitkwam, vond de aanpak van de voormalige bondscoach Robin van Galen, die in 2008 olympisch goud won met de waterpolovrouwen, te soft. ‘Ik heb lang in Servië gespeeld. Dan neem je die cultuur een beetje over. Ik had een soort hardheid in mijn denken. Ik had er alles voor over om te winnen. Dat botste teveel en paste niet zo in de Nederlandse sportcultuur.’

Er is een hoop veranderd bij Oranje, denkt Gielen. Hij heeft veel vertrouwen in bondscoach Harry van der Meer, die het stokje in 2019 overnam van Van Galen. Toen Van der Meer hem onlangs vroeg om weer voor de Nederlandse ploeg te spelen, twijfelde Gielen geen seconde. ‘Harry en ik begrijpen elkaar. Hij is ook ooit van nationaliteit gewisseld voor de sport. Hij is Italiaan geworden. We denken over veel dingen hetzelfde.’

Het plan van Gielen om met de Duitsers naar Tokio te gaan, mislukte trouwens. Op het olympisch kwalificatietoernooi verloor Duitsland alle poulewedstrijden. Hij werd zelfs door zijn oude ploeggenoten van Oranje ingemaakt. Maar ook de Nederlandse mannen visten naast een olympisch ticket.

Na dat debacle stortte Gielen zich op een bedrijfje wat hij met zijn Canadese vrouw heeft opgericht. Hij organiseert cocktailparty’s. De zaken lopen goed, vertelt hij telefonisch vanuit New York, al staat het vanwege corona even stil. ‘We maken cocktails op bedrijfsuitjes, rooftop parties, weddings. We maken alles vers, mensen hoeven het alleen nog maar te tappen. Pour it and shake it.’

Hij dacht dat zijn waterpolocarrière klaar was, tot het telefoontje van de bondscoach kwam. ‘Ik vind de sport nog steeds leuk en als ik fit blijf, kan ik nog wat jaren met de wereldtop mee.’

De Nederlandse ploeg kan de midachter goed gebruiken. Gielen werd gehard in de bloedfanatieke Servische competitie bij Partizan in Belgrado, waar hij van 2013 tot en met 2016 speelde. De 2.04 meter lange speler kwam vijftien kilo spiermassa aan in zijn eerste jaren bij de club. Daarna werd hij niet langer onder water getrokken door de reuzen uit de Balkan. In 2016 maakte hij de transfer naar Spandau in de Duitse competitie.

Het was een fluitje van een cent om weer Nederlander te worden. Omdat Gielen zich in coronatijd had ingeschreven op het Nederlandse adres van zijn ouders, kreeg hij na een jaar zijn paspoort terug. Daardoor kreeg hij een dubbele nationaliteit.

Gielen mag een jaar niet voor Duitsland hebben gespeeld als hij weer voor Oranje in het water duikt. Dat is in februari zo ver, als hij zich in Israël probeert te plaatsen voor het EK.