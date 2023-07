Waterpolocaptain Van der Sloot na acht WK’s eindelijk goud: ‘Het begint net het een beetje in te dalen’

Sabrina van der Sloot in actie tegen Claudia Roberta Marletta van Italië in de halve finale van het WK waterpolo in Japan. Beeld ANP

Een opvallende tatoeage, van een zeemeermin en een inktvis, prijkt op de rechterbovenarm van waterpoloster Sabrina van der Sloot. Iedere keer als de aanvoerder van het Nederlandse team verwoestend uithaalt met haar rechterarm toont ze met de opzichtige tattoo haar liefde voor de onderwaterwereld.

Dat deed Van der Sloot vrijdag ook, in de WK-finale tegen Spanje. Na het gelijkspel (12-12) nam ze in de beslissende penaltyserie het voortouw door de eerste Nederlandse strafworp vanaf vijf meter voor haar rekening te nemen. De 32-jarige captain was vol vertrouwen, liet de Spaanse keepster kansloos en showde vervolgens haar spierballen én tatoeage. Geen enkele Nederlandse vrouw miste vervolgens in de reeks, die met 5-4 werd gewonnen.

Met haar schat aan ervaring en de rust die ze op cruciale momenten uitstraalt, vervulde Van der Sloot in het Japanse Fukuoka een cruciale rol in het binnenhalen van de tweede wereldtitel voor de Nederlandse waterpolosters; de eerste was in 1991. Amper veertig uur na de grootste triomf in hun leven zetten de wereldkampioenen zondagochtend voet op Nederlandse bodem. ‘Wereldkampioen… jeetje ja, eindelijk begint het een beetje in te dalen’, zei Van der Sloot kort na de landing op Schiphol.

De aanvoerder, die vrijdag aan de badrand van de Fukuoka Messe Hall de wereldbeker in ontvangst mocht nemen, speelt al bijna haar halve leven in het Nederlands team. Eind 2008 maakte Van der Sloot haar debuut als international, kort nadat de ploeg onder leiding van bondscoach Robin van Galen in Peking olympisch kampioen was geworden. Inmiddels is ze al veertien jaar een vaste waarde in de Nederlandse ploeg. In Japan speelde Van der Sloot haar achtste WK.

Vraagbaak voor jonge speelsters

De meest ervaren speelster in de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis – de 30-jarige Vivian Sevenicht volgt met zes WK’s – fungeert als een belangrijke vraagbaak voor jongere speelsters. ‘In aanloop naar de WK-finale kwamen enkele speelsters naar me toe. Ze stonden voor hun eerste grote finale en dat ís gewoon heel spannend. Ik probeer de meiden dan gerust te stellen, geef ze vertrouwen en benadruk dat ze weten wat ze moeten doen, dan komt alles goed.’

Zoals Van der Sloot nu de jonge garde bij de hand neemt, zo had ze zelf in de beginjaren van haar carrière veel aan toenmalige topspeelster Daniëlle de Bruijn, de topscorer van de Olympische Spelen van 2008. De twee speelden nooit samen voor Nederland, maar wel in clubverband bij GZC Donk in Gouda.

Van der Sloot: ‘Als jong meisje vond ik het zo fijn dat ik bij iemand terechtkon die alles al had meegemaakt. Daan was olympisch kampioen en ik keek heel erg tegen haar op. Nu vind ik het hartstikke leuk om zelf mijn ervaring te delen met jonge speelsters. Daar krijg ik heel veel energie van’, zegt de teamoudste, die vaak in één oogopslag kan zien hoe een ploeggenoot in haar vel zit.

In vijftien jaar tijd heeft Van der Sloot de internationale waterpolowereld zien veranderen. ‘De sport heeft zich enorm ontwikkeld’, zegt de speelster uit Gouda die in topcompetities in Italië, Hongarije en Spanje heeft gespeeld. ‘Waterpolosters zijn veel sneller en sterker geworden, we trainen veel meer. In mijn begintijd als international combineerden we bijvoorbeeld een krachttraining op een middag nooit met een watertraining. Nu doen we dat standaard. Ook hadden we in 2009 niet de beschikking over een fulltime videoanalist. Alleen op toernooien werkten we met videobeelden, tegenwoordig wordt iedere training opgenomen. Dan kijken we later de manmeer- en manmindersituaties na.’

Fundament van het succes

Het succes van de waterpolovrouwen heeft vele vaders. In de ogen van Van der Sloot zijn dat in ieder geval de drie bondscoaches met wie ze samenwerkte. In haar eerste vier jaar als vaste international was dat wijlen bondscoach Mauro Maugeri uit Italië. ‘Ik heb echt heel veel van hem geleerd, vooral in tactisch opzicht, al was het in het begin niet altijd leuk. Hoewel Nederland kort voor zijn aanstelling olympisch kampioen was geworden, vond Maugeri dat wij qua conditie en techniek niet op het gewenste niveau zaten. Hij liet ons alleen maar zwemmen, zwemmen, zwemmen. Er kwam geen bal aan te pas, verschrikkelijk. Maar ik durf wel te zeggen dat Maugeri het fundament heeft gelegd onder de successen die we later met Arno Havenga hebben geboekt.’

Havenga was een totaal ander type bondscoach dan Maugeri. Met zijn empathische wijze van leidinggeven raakte hij een gevoelige snaar bij de waterpolosters, met wie hij onder meer WK-zilver in 2015 won en de Europese titel van 2018 veroverde.

Na de Olympische Spelen van 2021, met een tegenvallende zesde plaats voor Nederland, werd Havenga opgevolgd door zijn assistent Evangelos Doudesis (38). Dankzij zijn Griekse achtergrond heeft hij heel veel technische bagage, stelt Van der Sloot. ‘Daarnaast vind ik hem heel sterk op mentaal gebied, hij benadert waterpolo op een filosofische manier. Hij zegt altijd dat we over iedere actie in het water moeten nadenken, elke beslissing heeft een reden.’

In Japan viel alles op zijn plek voor het uitgebalanceerde team, waarin volgens meerdere speelsters iedereen echt zichzelf kan zijn. Doudesis heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Hij is een coach die normen en waarden predikt en selecteert op karakter. Van der Sloot: ‘Hard werken, elkaar respecteren en het teambelang staan bij hem op één. Als je je daaraan niet kunt conformeren, kun je beter iets anders gaan doen.’

Negende WK

Van der Sloot is dat zeker nog niet van plan. Na de zomer keert ze terug naar Spanje, waar ze met topploeg CN Sabadell afgelopen seizoen de landstitel en de Champions League won. Met het Nederlandse team wacht haar een ongekend druk jaar. Doordat de waterpolokalender nog altijd de naweeën ondervindt van de coronapandemie, wacht begin 2024 zowel een EK (in Israël) als een WK (in Qatar).

De mondiale titelstrijd vindt normaliter eens in de twee jaar plaats. Het toernooi in Qatar zal – als alles goed gaat – het negende WK worden van de waterpolocaptain. ‘In Doha gaan we er alles aan doen om onze wereldtitel te prolongeren. Anders is Nederland de kortste wereldkampioen ooit, dat willen we niet op ons geweten hebben’, zegt Van der Sloot. De Spelen in Parijs volgend jaar moeten de kroon op haar carrière worden.