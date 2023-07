Waterpolobondscoach: ‘Drie WK’s in 1,5 jaar is van de zotte’

Sharon van Rouwendaal geeft begin juli een workshop openwaterzwemmen, zaterdag verdedigt ze haar wereldtitel op de 10 kilometer in openwater. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

In totaal komen op de WK veertig Nederlanders in actie verdeeld over zes zwemdisciplines: langebaan, waterpolo, synchroon, schoonspringen, high diving en openwater.

Tot de kanshebbers op een medaille behoren schoolslagspecialist Arno Kamminga en Europees kampioene vrije slag Marrit Steenbergen. Zij komen vanaf volgende week zondag in actie. Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal verdedigt zaterdag haar wereldtitel op de 10 kilometer. De olympisch kampioen van 2016 mikt op een podiumplek, goed voor olympische kwalificatie.

De vele WK’s in korte tijd vallen niet bij iedereen goed. Bondscoach Evangelos Doudesis van de Nederlandse waterpolosters noemt het ‘van de zotte’ dat er in anderhalf jaar tijd drie WK’s op het programma staan. ‘Ik vind het niet gezond. We moeten heel erg waakzaam zijn voor fysieke overbelasting van speelsters. Ik ken in de hele wereld geen enkele andere teamsport met zo’n druk schema.’

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

De Griekse coach wijst op het zware competitieprogramma van de waterpolosters in Europese topcompetities in combinatie met de voorbereiding van het nationaal team op een groot toernooi. ‘Het is te veel. Niet alleen voor Nederland maar voor iedereen. Vroeger was er eens in de vier jaar een WK, later om het jaar en nu opeens drie keer in anderhalf jaar. Je moet je ook afvragen wat de waarde van een wereldtitel dan nog is’, zegt Doudesis, sinds twee jaar de bondscoach van de Nederlandse vrouwen.

De WK voor zwemsporten in het Japanse Fukuoka stonden eigenlijk in 2021 op het programma. Door het verplaatsen van de Olympische Spelen van Tokio werd het toernooi verzet naar de zomer van 2022. De onzekere coronasituatie begin vorig jaar noopte de organisatie opnieuw tot een jaar uitstel.

Gevolg was dat de WK zwemmen van 2023 in Doha verkasten naar februari 2024. Een WK-loze zomer was niet aan Boedapest besteed en de sportstad kwam – vier maanden voor aanvang – tot ieders verrassing met een WK op de proppen in juni’22.

Olympisch ticket

In het tijdsbestek van de drie WK’s kent de waterpolokalender ook twee EK’s. Opmerkelijk is dat een maand na het EK waterpolo in januari 2024 in Israël al het mondiale toernooi in Qatar op het programma staat. Het zijn voor de waterpolosters belangrijke kwalificatiemomenten voor de Olympische Spelen van volgende zomer in Parijs.

De eerste kans op een olympisch ticket heeft Nederland deze maand in Japan. Als het team van Doudesis de WK-finale haalt is ‘Parijs’ binnen. Mocht dat niet lukken dan moeten de vrouwen begin volgend jaar Europees kampioen worden of op de WK in Doha de eindstrijd halen.

Ondanks de overvolle kalender is Doudesis vol vertrouwen over een goede afloop. ‘We zorgen ervoor dat we goed samenwerken met buitenlandse clubs en dat we in het drukke pre-olympische jaar voldoende vrije momenten creëren voor de speelsters.’

De bondscoach noemt zijn ploeg ‘de meest volwassen versie van de Nederlandse waterpoloteams in de afgelopen twintig jaar’. ‘We hebben multifunctionele spelers en er zit veel balans in het team. Het wordt niet makkelijk maar wij gaan ons plaatsen voor de Olympische Spelen.’

Nederland, dat vorig jaar verrassend brons won in Boedapest, begint het titeltoernooi zondag met een wedstrijd tegen Spanje.