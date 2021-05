Waterdichte defensie en late treffer helpen NEC terug naar eredivisie

Vreugde bij Bart van Rooij: NEC keert na vier jaar terug in de eredivisie. Beeld ANP

‘Het is een gekkenhuis in de kleedkamer nu, ik heb eigenlijk geen stem meer over.’ Bart van Rooij, die al sinds zijn negende bij NEC speelt, is euforisch na de gewonnen play-offs-wedstrijd, die recht geeft op een ticket naar de eredivisie.

Maar al snel sluipt het realisme in het verhaal van 19-jarige rechtsback. ‘Vandaag was het tegenhouden, tegenhouden en tegenhouden. Zoals het eigenlijk al de hele playoffs voor ons gaat. Vooral tegenhouden, en dan doelpunten maken uit standaardsituaties en snelle uitbraken. Dat is ons weer aardig gelukt vandaag’, sluit Van Rooij af met een glimlach. Ook hij weet dat NEC zich met een verdedigend ingestelde underdogtactiek door de play-offs heeft geknokt.

Heksenketel

Voor het derde duel op rij in de promotie/degradatie-playoffs heeft de tegenstander van NEC het initiatief in de wedstrijd, maar zijn de Nijmegenaren beslissend op de momenten die er toe doen. Toch verschilt de play-off-finale met NAC van de eerdere beslissingsduels die NEC won deze week.

Allereerst omdat NEC voor het eerst te doen heeft met uitfans dit seizoen. ‘Wij hebben een paar zulke jonge gasten in de ploeg, dat dit voor hen waarschijnlijk de eerste wedstrijd bij de profs is met fans van de tegenstander op de tribune’, grapt routinier Rens van Eijden na afloop.

Die fans van NAC zijn de gehele finale flink aanwezig. Hoewel er maar 2.500 supporters op de tribunes van het Rat Verlegh Stadion mogen plaatsnemen, heeft de sfeer alweer iets weg van een heksenketel. De fans die wel binnen mogen zijn, maken geluid voor drie. Dit terwijl er een paar duizend fans buiten het stadion met vuurwerk-kanonnades voor extra herrie zorgen.

‘Zelfs met dit beperkte aantal fans konden mijn spelers mijn instructies vanaf de zijlijn al niet meer horen door het lawaai’, geeft NEC-trainer Rogier Meijer na afloop toe.

Okita, Odenthal en Vet van NEC vieren de 0-1. Beeld ANP

Kunst van het verdedigen

Niet alleen door wat er rondom het veld gebeurt, voelt de finale anders aan voor NEC. Waar de Nijmegenaren zich in de eerste twee play-offrondes met hun sluwe, afwachtende spel naar dikke zeges counteren bij Almere City (0-4) en tegen Roda JC (3-0), moet het in Breda na rust uit de tenen komen.

Cas Odenthal, een jonge verdediger die halverwege de eerste helft uit een vrije trap de 0-1 voor NEC binnenkopt, ziet dat het vertrouwde plan voor rust goed werkt: ‘Na mijn goal zie je onze verdedigingstactiek eerst prima werken. Gewoon een muur bouwen met vijf verdedigers op een rij en een linie met vier middenvelders ervoor – daar komen weinig ploegen makkelijk doorheen.’

Na rust verandert het wedstrijdbeeld. NAC-trainer Maurice Steijn begint in de 61ste minuut al aan zijn slotoffensief, door met Mario Bilate en Sydney van Hooijdonk twee fysiek sterke spitsen te wisselen voor zijn tegenvallende buitenspelers. Meijer: ‘Na die wissel is NAC een tijdlang echt gevaarlijk. Door die omzetting vindt het plots de ruimtes op de zijkant, waar dan ook de 1-1 van Van Hooijdonk uit voortkomt.’

Dat NEC zich door het vurige offensief van de thuisploeg heen slaat, heeft het volgens Meijer te danken aan de solide defensie. ‘We bleven het midden onbespeelbaar houden, NAC naar de zijkant dwingen en leverden daar vervolgens goed werk door telkens voorzetten net op tijd te blokkeren.’

Volgens Odenthal, die evenals de backs Van Rooij en Souffian El Karouani al in het Onder-19-elftal in de jeugdopleiding van NEC speelde onder Meijer, dankt de ploeg de goede defensie aan de trainer. ‘In dat jeugdteam was Meijer al goed in het neerzetten van een sterke verdediging.’

Waar NEC zich vrijwel de gehele finale toelegt op defensief zwoegen, is het slot voor de fijnproever. Okita, een aanvaller die tot dan toe vooral veel balverlies heeft geleden, schiet NEC met een wondergoal naar de eredivisie. In de 89ste minuut werkt hij een voorzet vanaf links van back El Karouani in de rechterkruising binnen met een subtiele beweging met de buitenkant van de rechtervoet.

Verslagenheid bij Sydney van Hooijdonk van NAC, na afloop van de wedstrijd. Beeld ANP

Eredivisie

De promotie is binnen voor NEC. Nu rest de taak om klaar te zijn voor het eredivisieniveau. Een flinke klus, in het reguliere seizoen van de eerste divisie eindigde NEC als zevende - de stap naar de eredivisie is dus een grote. Wat extra geld lijkt in elk geval in aantocht. Suikeroom Marcel Boekhoorn beloofde eerder deze week met een miljoeneninjectie weer een ‘serieuze eredivisionist’ van zijn NEC te maken.

Trainer Meijer is duidelijk over wat er met het extra geld moet gebeuren. ‘We moeten Ted van Leeuwen (sinds april de nieuwe technisch directeur bij NEC, red.) vertrouwen in wat hij al jarenlang overal doet: een goed team bouwen. Het is duidelijk wat deze ploeg nodig heeft: vier, vijf spelers met ruime ervaring in de eredivisie. Wijzelf moeten vooral verder blijven bouwen op het succes dat we nu bereikt hebben.’