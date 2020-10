Wat wil Manchester United met Donny van de Beek?

Donny van de Beek. Beeld Getty Images

Het was een treurig gezicht. Terwijl de regen neerdaalde in het voetbaltheater waar de spelers van Manchester United en Chelsea vooral niet wilden verliezen, zat Van de Beek in gedachten verzonken op de tribune. De beelden van de reservist kregen een extra dosis melancholie toen vanuit Nederland het bericht kwam dat zijn oude ploeggenoten de grootste lol hadden in Venlo. Analisten, zowel in Nederland en in Engeland, begonnen vragen te stellen over Donny's lot.

De Franse oud-speler Patrice Evra zorgde voor commotie met de opmerking dat de kwakkelende club uit Manchester, nummer 15 op de ranglijst, de Nederlander ‘niet nodig heeft’. Gary Neville daarentegen, twijfelde openlijk aan het verstand van manager Ole Gunnar Solskjaer. ‘Het is een raadsel hoe Ole zijn aankoop van 40 miljoen gebruikt,’ zei de Mancunian, ‘hoe meer je hem op de reservebank ziet, des te meer moet hij denken: ‘wat doe ik hier?’

Wat Van de Beek deed was zijn ploeg slecht zien spelen, vooral ook de spelers die de voorkeur boven hem hadden gekregen: Fred, Scott McTominay en de veteraan Juan Mata. Manchester United had geluk dat het, na de thuisnederlagen tegen Crystal Palace (3-1) en Tottenham Hotspur (6-1) niet weer op eigen terrein onderuit ging. De bezoekers hadden een strafschop verdiend toen de onhandige verdediger Harry Maguire Chelsea's Cesar Azpilicueta naar de grond worstelde.

Jairo Riedewald viert de eerste goal. Beeld BSR Agency

Het laten verpieteren van Van de Beek is des te verbazingwekkender omdat hij bij zijn debuut, in de genoemde nederlaag tegen Crystal Palace, binnen een paar minuten zijn eerste doelpunt had gemaakt. Desgevraagd beloofde de Noorse manager zaterdag dat Van de Beek geduld moet hebben. Het wedstrijdprogramma is overvol en de overstap van de eredivisie naar de Premier League groot. Kijk naar Memphis Depay: een mislukt Manchester-avontuur na een glorieuze start.

Van de Beek had voor het treffen met Chelsea advies van Ziyech gekregen. ‘Blijf rustig,’ kreeg hij van zijn oude ploeggenoot te horen. Ziyech zelf, net hersteld van een knieblessure, kreeg negen minuten speeltijd van Frank Lampard. Veel kon de nummer 22 in dat korte tijdsbestek niet laten zien. Dit was sowieso geen wedstrijd voor aanvallers. Het leek alsof Solskjaer en Lampard waren geschrokken van het enorme aantal doelpunten dat afgelopen weken in Engeland te zien is geweest.

Voor een andere oud-Ajacied was het herfstige voetbalweekeinde wel geslaagd: in zijn vierde seizoen bij Crystal Palace maakte Jairo Riedewald zijn eerste treffer in de Premier League. Hij heeft lang moet wachten op Premier League-succes. In de zomer van 2017 kwam de Haarlemmer met Frank de Boer mee naar Crystal Palace. Nadat de manager na vier verloren competitiewedstrijden werd ontslagen, raakte de aankoop in de vergetelheid. Hij bleef geloven in de Engelse droom en dat heeft zich geloond. Bij de 2-1-zege op Fulham was Riedewald een van de uitblinkers en nam hij de openingstreffer voor zijn rekening.