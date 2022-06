Wat valt te beginnen tegen het dribbelgeweld van ukkepuk Mateo Messi – de zoon van

Gefascineerd kijk ik telkens opnieuw naar een zaterdag gepost filmpje met een dribbelende dreumes. Is dit echt of is het fake? Het schijnt geconserveerde werkelijkheid te zijn. Het kereltje is Mateo Messi, de tweede zoon van het halve wonder op kicksen; 6 jaar jong.

Het kan bijna niet, zoals de bal kleeft aan zijn linkervoet, zoals hij pingelt. Het lijkt of de mini-Messi meedoet aan een imitatiewedstrijd, een alternatieve viering van Vaderdag. Waar zijn de andere deelnemers?

Mateo Messi 🔥🔥



No DNA test required.. pic.twitter.com/mOEN6zXeLk — 🍷 (@khalifabarca) 18 juni 2022

Hup, hij snelt een tegenstander voorbij, die een beetje mistroostig met hem meeloopt, want wat valt te beginnen tegen het dribbelgeweld van de ukkepuk? Even kappen en uitwijken naar rechts, met de bal die nog best groot is voor de kleine voetjes. Vervolgens weer de andere kant op, door het centrum, tussen twee jongens door, met een handig sprongetje.

Die twee botsen bijna tegen elkaar, uit het lood als ze zijn gespeeld door de voetbalgenen van het geslacht Messi. Uitwijken naar links weer, de kleine Mateo. Uithalen. Met links natuurlijk. De bal boort in de kruising. Het net bolt. Onwaarschijnlijk knappe solo.

Mateo is een kopie van zijn vader, van wie ook al dergelijke filmpjes circuleerden toen hij een jaar of zeven was, al waren de velden in Argentinië toen veel slechter dan het perfecte (kunst)gras van tegenwoordig. En Mateo’s kunde van nu zegt niets over een toekomst als topvoetballer. Onderweg kan zoveel anders lopen dan de bedoeling is. Maar het is een mooi filmpje voor op een Vaderdag, alleen al om de symboliek. De zoon of de dochter die eerst tegen de vader opkijkt, imiteert, vleugels uitslaat en op een gegeven moment ontdekt beter te zijn dan de vader (of moeder). Of juist helemaal niet zo goed, hoe moeilijk dat soms ook te meten is.

Typerend was het stuk van afgelopen weekeinde over Ronéll Rosier in de Volkskrant, de dochter van de vroegere sprinter Nelli Cooman. Ze is nog lang niet zo goed als haar moeder eens was, maar volgens trainer Henk Kraaijenhof, een van de oude rotten in het vak, is haar zogenoemde genenpakket beter dan dat van moeders. Met de juiste training en motivatie is het een kwestie van tijd voor ze de tijden van Nelli loopt, al lijkt ze meer geschikt voor de iets langere sprint dan de 60 meter.

Dat mijn jongste zoon beter zou voetballen dan ikzelf ooit heb gekund, was me vrij snel duidelijk. Het is puur genot om het nageslacht te aanschouwen op het sportveld. Het hoeft niet eens beter te zijn, als datgene wat kinderen doen maar met passie gebeurt. En dan al die echte topsporters die sowieso beter zijn dan hun vader. Max Verstappen en Mathieu van der Poel overtreffen Jos en Adrie, dankzij hun talent en dankzij het pad dat de vader voor de zoon effende.

Voor Mateo zal het lastig zijn, zijn vader overtreffen, want Lionel is misschien wel de beste voetballer aller tijden. Maar dat filmpje is alvast een mooi cadeautje op Vaderdag.