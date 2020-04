Wat te doen in voetballoze tijden? Maak een podcast in de keuken

Voetballers Maarten de Fockert, Bart Vriends en Thomas Verhaar werken aan hun wekelijkse podcast. Beeld RV

‘Daar gaan we,’ zegt Thomas Verhaar als Mark Rutte het woord ‘sport’ in de mond neemt. De Excelsior-aanvaller kijkt dinsdagavond in zijn huis in hartje Rotterdam naar de meestbekeken persconferentie ooit. Op zijn bank hebben ook Maarten de Fockert, reservedoelman bij Excelsior, en Sparta-verdediger Bart Vriends plaatsgenomen. Een paar minuten later is alles helder: geen voetbal tot 1 september, het restant van de competitie wordt geschrapt.

‘Zo,’ kan Vriends slechts uitbrengen. De Fockert leest reacties in de app-groep van de Excelsior-spelers voor. Wouter Burger, gehuurd van Feyenoord, neemt al afscheid. Rai Vloet, wiens contract afloopt, zegt dat-ie een andere baan gaat zoeken. Ahmad Mendes Moreira weet al wat: bezorger worden bij thuisbezorgd.nl.

Verhaar (32), Vriends (28) en De Fockert (25) zullen een uur later een podcast opnemen, hun favoriete tijdverdrijf in voetballoze tijden, aan de keukentafel. Voor, na en tijdens de opname openbaren ze hun gedachten over het verse nieuws.

Vriends: ‘Ik had het wel verwacht. Na een kwartier was ik helemaal ingepakt door de premier, geen speld tussen te krijgen.’

Verhaar: ‘Ben ik het niet mee eens. In Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Duitsland gaan ze wel beginnen zonder fans. Oké, daar is minder druk op de IC’s. Maar misschien staat het er over anderhalve maand in Nederland veel beter voor.’

De Fockert: ‘Ze wilden duidelijkheid geven.’

Vriends: ‘En de burgermeesters zijn bang dat supporters toch gaan samenscholen tijdens de wedstrijden. Die angst snap ik, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren.’

Verhaar knikkend: ‘Iedereen mist voetbal teveel om het te verkloten.’

De Fockert: ‘Ik mis zelfs die wedstrijdjes op maandagavond met de reserves waar geen hond op afkomt.’

De Fockert voelt de gevolgen van het besluit het hardst van de drie. Zijn contract loopt 30 juni af, hij kreeg al een ontslagbrief, maar had de hoop dat hij toch weer kon bijtekenen bij Excelsior als de competitie snel hervat zou worden. ‘Ik ben niet gestrest. Ik heb geen bakken met geld verdiend, maar ook geen hoge vaste lasten, geen kinderen, mijn vriendin werkt en ik heb een studie achter de hand. Maar ik zou het wel echt vreselijk vinden als het nu stopt voor mij in de profvoetballerij. Het is gewoon een mooi leven, je krijgt betaald voor je hobby en hebt ladingen vrije tijd.’

Sparta lichtte een paar maanden geleden de optie in het contract van Vriends om hem nog een jaar aan boord te houden. ‘Diep van binnen had ik mijn zinnen gezet op een nieuw avontuur op een ander continent. Nu prijs ik me gelukkig. Het wordt misschien toch lastig ergens aan de bak te komen voor spelers zoals wij.’

Sparta was bezig aan een sterk seizoen. Vriends: ‘Het is jammer dat we dat niet kunnen afmaken. Maar als ik eerlijk ben, mis ik de nabesprekingen, en de tactische en conditionele trainingen niet.’

Verhaar: ‘Maar wel de partijtjes, het knallen op doel, het scoren, het klaverjassen, het dollen.’

Vriends: ‘Ja dat mis ik ook. En de spanning van de wedstrijden. Maar het gedoe eromheen en het vaste stramien niet.’

Nieuwe passies

Vriends vond nieuwe passies in schaken en fietsen. Verhaar loopt graag ’s nachts met zijn hond door het verlaten Rotterdam met Pink Floyd op zijn koptelefoon. De Fockert heeft alle tijd voor zijn studie cultuurwetenschappen en zijn grote liefde lezen.

De vriendin van Verhaar komt binnen, neemt hun vijf weken oude dochter over van Verhaar en informeert naar de persconferentie.

Verhaar: ‘Tot 1 september geen voetbal.’

Zijn vriendin quasi-serieus: ‘Oké, dan stel ik de crèche nog even uit.’

Verhaar heeft een contract tot 2021, maar overleeft Excelsior deze crisis wel? ‘Daar ga ik wel vanuit. Er zal toch wel een noodfonds voor profclubs komen?’

Er is in ieder geval alle tijd voor hun wekelijkse podcast, die onderdeel is van voetbalpodcastnetwerk FC Afkicken en de lumineuze naam de Cor Potcast draagt. Een eerbetoon aan de markante Rotterdamse voetbaltrainer Cor Pot.

Het is geen opstap naar een nieuwe carrière in de media, hoewel gespreksleider Vriends net een Master Media & Journalistiek heeft afgerond, De Fockert een journalistieke studie overweegt en Verhaar geregeld analyticus is bij RTV Rijnmond en Radio1. De hele week sparren ze over de onderwerpen.

In aflevering 5 worden het veto van Rutte, maar ook de magie van knokken op de training, de ‘journalistiek niet supersterke’ Zembla-uitzending over Baudet, genetisch gemodificeerde dieren, hoe Wouter Burger de auto van Robin van Persie ramde en de ‘fucking mooie’ podcast van cabaretier Tim Fransen besproken.

De Fockert hoopt op een stijging van het aantal luisteraars. ‘We zitten in de lift. De vorige keer hadden we er 2600.’

Dat zijn er te weinig om er al iets voor betaald te krijgen. Maar Verhaar bevroedt dat Vriends de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk wordt en dat hij de andere twee dan inhuurt als tafelheren.

Vriends lachend: ‘Over een jaar of vier dan. Eerst nog even voetballen.’