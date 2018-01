Wat Nederlandse voetballers kunnen leren van Hans Hateboer

Anita Hateboer heeft soms het idee dat haar zoon Hans tegenwoordig militair is in plaats van profvoetballer. 'Topzwaar' en 'ellenlang' zijn de trainingen bij de Italiaanse subtopper Atalanta Bergamo, verneemt ze van Hans via de telefoon. Voortdurend is er ook streng onderricht over de tactische afspraken. En als Hans terug is van het ene trainingskamp staat het volgende alweer voor de deur.



Dit alles voltrekt zich in volstrekte ernst. Een lach klinkt er nooit op trainingscomplex Bortolotti.