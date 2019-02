Wat moet je doen als je publiekstrekkers afzeggen? Rotterdam zit verlegen om showmannen

Zonder toppers en publiekslievelingen loopt de zaal van het ABN Amro-toernooi niet vol. De acht afzeggingen voor deze week doen pijn.

‘Tsi-tsi-pààààs’ van de tribunes in Ahoy toen de populaire Griek Stefanos Tsitsipas zijn eerste matchpoint tegen kreeg. Hij verloor zijn partij in de eerste ronde en kon woensdag naar huis. Met de afzegging van Alexander Zverev, de Duitse nummer drie van de wereldranglijst, en de kleurrijke Australiër Nick Kyrgios een paar dagen voor de start van het ABN Amro-toernooi, kon er voor er een bal was geslagen een streep door twee andere publiekstrekkers.

‘Voor het toernooi is het belangrijk dat er aantrekkelijke spelers meedoen’, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. Hij heeft zo zijn eigen favorieten. Opgelucht ziet hij dat de Franse showman Gaël Monfils vrijdagmiddag wint van de onbekende Bosniër Damir Dzumhur, de man die Tsitsipas uitschakelde. In de andere kwartfinalewedstrijd had hij liever Jo-Wilfried Tsonga zien winnen dan Daniil Medvedev.

Afzeggingen zijn een jaarlijks terugkerend probleem voor Krajicek. En van alle tijden: John McEnroe en Boris Becker meldden zich in de jaren tachtig en negentig ook al eens af voor het toernooi, dat dit jaar voor de 46ste keer wordt georganiseerd. Krajicek: ‘Maar de acht afzeggingen dit jaar, dat zijn er gewoon heel veel. Daar wil ik ook geen mooi verhaaltje omheen verzinnen.’

Recentelijker moesten Rafael Nadal (in 2017), Roger Federer (2016) en Novak Djokovic (2011) zich niet lang voor aanvang terugtrekken. Een aantal jaar geleden werd daarom besloten om in te zetten op een breder deelnemersveld. Niet meer gokken op die ene dure wereldtopper, maar investeren in meerdere spelers uit de top-30. ‘Als bijvoorbeeld Federer twee keer op rij had afgezegd, verlies je te veel geloofwaardigheid’, vindt Krajicek.

Na een afmelding moet snel geschakeld worden, zegt Jolanda Jansen, directeur van Ahoy. Een paar dagen voor het toernooi kreeg ze een appje van Krajicek: ‘Zverev komt niet.’ ‘Dan moet er gelijk een persbericht uit. Ook de posters moeten vervangen worden. Onze eventmanager is eigenhandig stickers in het stadion eraf gaan trekken. Iemands beeltenis uit een programmaboekje scheuren kan alleen niet.’

Na de afzegging van Zverev was de Japanner Kei Nishikori de hoogstgeplaatste speler in Rotterdam, maar voor de handtekeningensessie stonden niet veel meer dan twintig mensen in de rij. Het verschil met een jaar geleden is groot. Bij Federer stond het tijdens de trainingen rijendik om maar iets mee te kunnen krijgen van de Zwitser. Voor zijn wedstrijden konden mensen zelfs nog kaarten voor staanplaatsen kopen.

‘Het is onvermijdelijk dat de zaal deze week niet zo vol zat’, zegt Jansen over de vele lege plekken tijdens de eerste dagen. ‘Sommige spelers zijn nou eenmaal populairder dan anderen. En uiteraard wordt het drukker naarmate een toernooi vordert en het weekend dichterbij komt. Dat is overal. Voor de finale verkopen we nu ook staanplaatsen.’

ATP 500

Het ABN Amro-toernooi behoort met twaalf andere toernooien tot de ATP 500-categorie. Spelers uit de top-30 zijn verplicht om vier van dat soort toernooien te spelen. Belangrijker zijn de negen zogenoemde masters (ATP 1000) en de vier grandslamtoernooien. Het prijzengeld is hoger en er zijn meer punten te verdienen.

Toptennissers staan automatisch ingeschreven voor de mastertoernooien en voor alle grandslams. Het is een van de redenen waarom Krajicek met ABN al eens de ambitie heeft uitgesproken om ooit die status te krijgen. De kans is klein, geeft hij toe. ‘Je bent afhankelijk van werelddeel en ondergrond. Dus eigenlijk zou die optie er alleen zijn als het indoortoernooi van Parijs ermee stopt.’

Met Parijs behoort het ABN Amro-toernooi tot de grootste indoortoernooien ter wereld. Er worden ieder jaar ruim 100 duizend kaarten verkocht. Het record werd vorig jaar op bijna 123duizend gezet. ABN Amro laat zich erop voorstaan dat het toernooi ook de grootste netwerkbijeenkomst van Nederland is met zo’n 55 duizend zakelijke klanten. De ruim 15 duizend daarvan die op uitnodiging van ABN zijn, bezoeken naast de wedstrijden ook seminars en workshops.

De bank steekt zo’n drie miljoen euro in het toernooi. Met bijkomende inkomsten van onder andere kaartverkoop en het aanbieden van vip-pakketten komt de begroting uit op zo’n negen à tien miljoen, zegt Ahoy-directeur Jansen. ‘Een groot deel gaat naar de tennissers en het prijzengeld, dat ieder jaar hoger wordt. Op dit moment is dat prijzengeld alleen al iets meer dan twee miljoen euro. Over de winst die het toernooi maakt kan ik niks zeggen, maar we zijn een gezonde onderneming.’

Is het niet beter voor de promotie en het relatiebeheer om dat geld bijvoorbeeld in demonstratiewedstrijden te investeren? Het risico op afzeggers is nihil en ook het vroege vertrek van een publieklieveling is uitgesloten. Ernst Boekhorst, hoofd sponsoring en marketing van ABN, denkt van niet. ‘We weten dat onze klanten toptennis willen zien.’

Dat onderschrijft Krajicek: ‘Een demonstratietoernooi is niet houdbaar. Het moet ergens om gaan. Neem Federer vorig jaar, die kon de oudste nummer één ooit worden. Hij was zichtbaar zenuwachtig voor zijn partij tegen Robin Haase. Dat zal je nooit zien als het er niet om gaat.’