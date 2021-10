Wat moet Ajax met Onana na zijn schorsing: opstellen of wegsturen?

Januari 2021. Antony heeft gescoord voor Ajax tegen PSV. Doelman Andre Onana viert het feestje mee. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Opstellen

André Onana was populair en goed als doelman, voor zijn schorsing. Hij is straks weer beschikbaar. Toch verdeelt hij de meningen bij Ajax. Hoewel de Kameroener op 1 december vorig jaar blunderde bij Liverpool, met een doelpunt van Curtis Jones tot gevolg dat de uitschakeling in de Champions League bespoedigde, is hij de beste doelman van Ajax. Hoe langer hij ontbreekt, hoe groter de verhalen over het gemis, zeker nu Maarten Stekelenburg geblesseerd is, Jay Gorter onervaren en Remko Pasveer twijfel oproept.

Onana’s populariteit is afgenomen, bij clubleiding en onder supporters, omdat hij wil vertrekken met een aflopend contract. Ajax ontvangt in dat geval geen transfersom. Hij is ondankbaar, luidt de kritiek, want was Ajax niet goed voor hem tijdens zijn schorsing? Er zijn rekkelijken (keepen!) en preciezen (wegwezen!) in het dispuut.

André Onana nam een pil van zijn vrouw waarin een verboden middel (furosemide) zat, zo verklaarde hij althans na een begin februari geopenbaarde positieve dopingtest. Onana kreeg een schorsing van een jaar opgelegd, die na de stap van Ajax naar het internationaal sporttribunaal CAS is teruggebracht tot negen maanden. Het CAS geloofde zijn verweer (een ongelukje), doch verweet hem de slordigheid. Onana mag vanaf 4 november weer voetballen en is sinds begin september weer in training, met Jong Ajax.

Goed nieuws, zou je denken. Alleen: door die weigering bij te tekenen, vermoedelijk omdat hij rond is met een andere club (Internazionale), loopt hij straks gratis de deur uit. Dat knaagt bij Ajax, dat gedwongen was deze zomer andere keepers aan te trekken. Kjell Scherpen werd verkocht aan Brighton, jongeling Gorter en Pasveer gehaald van Go Ahead en Vitesse. Oudgediende Stekelenburg verlengde zijn contract met een jaar.

Onana wil al een paar jaar weg. Na het toekennen van de eerste plaats in 2020 in het door corona afgebroken seizoen, nam hij in een telefonisch interview met verslaggevers afscheid. Tot een transfer kwam het nooit. Eerst was daar corona, later de dopingzaak.

Trainer Erik ten Hag heeft slechts één belang: de sterkste ploeg opstellen. Na vragen over Onana houdt hij zich op de vlakte, maar nooit gooit hij de deur dicht. Aanvoerder Dusan Tadic benadrukt zijn goede band met Onana. Sporters willen een zo goed mogelijke ploeg, voor het beste resultaat. Maar de leiding van Ajax is klaar met Onana, nadat een serie onderhandelingen stukliep. Hij vertrekt normaliter in de winterstop, voor een relatief kleine transfersom of als huurling, of voor niks, na het seizoen. Hier woedt de stille discussie tussen veld en kantoor. Tussen volgende wedstrijd, titel en Champions League, en het beleid op langere termijn.

Ajax zit bovendien niet meer zo ruim in de keepers, omdat Stekelenburg een blessure opliep die hem het seizoen kost en Gorter nog nooit in de eredivisie keepte, laat staan in de Champions League. Remko Pasveer zegt deze week in een interview met VI dat hij nog steeds beter wordt, al is hij bijna 38. Hij ging in de fout in Lissabon, met een barstje in de suprematie als gevolg, al bereidde hij ook een treffer voor met een schitterende uittrap. Het schot van Django Warmerdam in de verloren competitiewedstrijd tegen FC Utrecht was houdbaar. Ten Hag moet Onana daarom gewoon kunnen opstellen, met het gevaar dat het verdienmodel van Ajax onder druk komt te staan en steeds meer spelers de weg van de doelman zullen kiezen.

Wegsturen

Spelers verkopen behoort tot het verdienmodel van Ajax. Voormalig penningmeester Arie van Os legt het met Amsterdamse tongval uit aan toenmalig technisch manager Danny Blind, tijdens de ruim twintig jaar oude film ‘Daar hoorden ze engelen zingen’. Je laat een speler voor vijf jaar tekenen, maar verkoopt hem na drie jaar op zijn top, luidt de samenvatting van het betoog. De voetballer is handelswaar.

Het was de harde les van het Bosman arrest, in december 1995 uitgesproken, dat spelers na afloop van hun contract transfervrij maakte. Tal van spelers uit het topelftal van Louis van Gaal vertrokken destijds zonder vergoedingssom. Het nieuwe systeem is wereldwijd erkend, al was het nooit de bedoeling van het arrest om een alternatief transfersysteem te laten ontstaan; dat van de afgekochte contracten.

In harmonieuze omstandigheden breekt de club het contract van een goed presterende voetballer open. Het salaris gaat omhoog. Over de transfersom maken de partijen vaak afspraken. Ajax was de laatste jaren ongekend succesvol door het verkopen van meestal zelf opgeleide topspelers: Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Hakim Ziyech leverden bijna 250 miljoen euro op samen. Lasse Schöne was 34: die mocht transfervrij vertrekken naar Genoa, vanwege zijn leeftijd en verdiensten voor Ajax.

De tactiek van opleiden, kopen en verkopen verloopt niet altijd naar wens. Zo mislukte een dure aankoop als Lisandro Magallan totaal. Hij is al een paar keer verhuurd, deze keer aan Anderlecht. Spits Brian Brobbey, uit de opleiding, liep zo de deur uit met een aflopend contract. Nu is Noussair Mazraoui, overgestapt naar zaakwaarnemer Mino Raiola, ook nog steeds weigerachtig zijn contract te verlengen, terwijl hij een paar keer zei dat het goed zou komen.

Het is een trend, misschien mede veroorzaakt door schaarse middelen in tijden van corona. Wijnaldum bij Liverpool, Depay bij Lyon, Messi bij Barcelona, Agüero bij Manchester City, Donnarumma bij AC Milan, ze lieten allemaal hun contract aflopen. Geen transfersom dus, en daardoor meer geld beschikbaar voor de speler zelf (en diens zaakwaarnemer). Onana, in 2015 voor anderhalve ton gekocht van Barcelona, doet hetzelfde. Niemand kan hem dat kwalijk nemen. Hij heeft gepresteerd voor zijn salaris. Wie weet, kan hij de klapper van zijn loopbaan maken. Wat ergernis opwekt bij Ajax is dat zijn salaris tijdens de schorsing in elk geval voor een groot deel is doorbetaald en dat hij door die ‘stommiteit’ van die positieve dopingtest de club in problemen bracht en op kosten joeg. Daar mag iets tegenover staan, is de redenering: een nieuw contract tekenen. Vervolgens een transfersom opbrengen.

Als de clubleiding de trainer opdracht geeft hem niet op te stellen, is het interessant wat er vanaf 4 november gebeurt, of eventueel in de winterstop. Wordt hij dan verhuurd? Alvast verkocht? Dat laatste kan eigenlijk alleen aan de club waarmee hij al een eventuele overeenstemming heeft. Nog een half jaar meetrainen met Jong Ajax lijkt geen optie. Het is een kwestie van volwaardig meedoen, of vertrekken.