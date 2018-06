Wat meer toenadering tussen westerlingen en Russen dit WK kan geen kwaad

Er zijn allerlei kritische vragen te stellen over het duurste WK ooit, zoals u die voorbij ziet komen in deze krant. Om iets te noemen: zelfs de grootste voetbalfan van Saransk kon mij niet uitleggen wat die provinciestad straks moet met de nieuwe Mordovia Arena – het stadion heeft 45 duizend plekken, terwijl de lokale voetbalclub slechts duizend toeschouwers trekt. Zo zijn er ook vragen over de politieke bedoelingen van Poetin met dit WK.

Maar gisteren zag ik dit: een shirtwissel tussen een Russische en een Engelse fan in de hogesnelheidstrein van Sint-Petersburg naar Moskou. De Engelsman die de ruil voorstelde trok zijn Messi-shirt uit, de Rus zijn shirt van het Russisch elftal. Ze stonden met ontbloot bovenlichaam in het gangpad, armen over elkaars schouder. De hele coupé applaudisseerde. Wat ik ook zag: Duitse fans die knuffelden met Russische studenten die toeschouwers verwelkomden bij het stadion in Sint-Petersburg. Gesprekken tussen Russen en buitenlanders in cafés, op straat, bij stations. En in de ondergrondse van Moskou is het al een week lang feest met zingende fans.

In de eerste zeven dagen van het toernooi heb ik meer toenadering tussen Russen en mensen uit andere landen gezien dan in twee jaar correspondentschap. En wat toenadering kan geen kwaad.

Het beeld van Russen over buitenlanders is de laatste jaren afhankelijker geworden van de staatsmedia. Zelf naar het buitenland reizen is voor velen te duur geworden sinds de annexatie van de Krim en de daarop volgende waardedaling van de roebel. Dit is wat ze dagelijks op de tv te zien krijgen van de westerse wereld: politici die Rusland beschuldigen.

Omgekeerd komen er maar weinig mensen uit het Westen in Rusland kijken. Wat zij vaak van Rusland te zien krijgen: Russische politici die beschuldigingen van westerse politici ontkennen.

Nu zijn ze plots massaal samen: de Russen en een miljoen afgevaardigden van andere landen. Tot dusver is het buitengewoon gezellig, is mijn indruk.

Een voetbalfan uit Nederland vertelde me hoe hij tijdens zijn Tinderdate met een Russische vrouw communiceerde via Google Translate op zijn telefoon. Een computerstem sprak uit wat ze inspraken. Aan het eind van de avond zei de computerstem uit het telefoontje: ‘Ga je met me mee naar mijn hotel?’ (Ze ging mee.)

Er zijn Russische politici die niet op die toenadering zitten te wachten. Parlementariër Tamara Pletnjova droeg de Russische bevolking op geen seks te hebben met buitenlandse fans, in verband met de kinderen die daaruit voort kunnen komen. ‘Deze kinderen zullen later lijden’, zei ze.

Natuurlijk, Poetin gaat zijn politieke koers niet plots veranderen. Maar door de wereld binnen te halen, ziet zijn bevolking dat er een groot verschil bestaat tussen het Westen op tv en de mensen die er werkelijk wonen. En de wereld ziet, hopelijk, dat er een gigantisch verschil bestaat tussen Poetin en een inwoner van Rusland.