Wat maakt de prestatie van Ajax tegen Real Madrid zo goed? De cijfers

Op een hallucinerend mooie avond beleeft Ajax het wonder van Madrid: 4-1

Met totaalvoetbal 3.0 heeft Ajax regerend kampioen Real Madrid uit de Champions League geblazen. De Amsterdammers tellen nu weer écht mee in Europa, schreef onze voetbalverslaggever Willem Vissers dinsdagavond na de wedstrijd.

Een dag later vertelde hij over de magische avond die hij in Madrid had beleefd. ‘Alles zat in die derde goal. Dit was totaalvoetbal, een teamprestatie. Sensationeel.’

De wereld zag een eigentijdse versie van Ajax, analyseerde hij woensdag. Een jongensdroom werd realiteit en nieuwe dromen voor de toekomst werden geschapen. ‘Dit was een bevestiging van de Ajax-filosofie’