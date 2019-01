Wat maakt de eredivisie zo’n doelpuntenmachine?

Was het een bijzonder doelpuntenweekeinde bij de hervatting van de eredivisie?

Jazeker. Liefst 41 treffers in negen duels, een gemiddelde van ruim 4,5. Het volledige assortiment aan doelpunten kwam voorbij in het spektakelweekeinde. Succesvol afgeronde dribbels van Sam Lammers van Heerenveen, die tegen Ajax scoorde met links en met rechts. Een prachtig, diagonaal schot van Patrick Joosten van VVV in Den Haag. Invaller Nicklas Pedersen van Emmen met twee doelpunten tegen PSV, waarvan de laatste na een afleidingsmanoeuvre van de mee naar voren gestormde doelman Kjell Scherpen. Een hattrick van Fabian Serrarens van De Graafschap tegen Fortuna. Een klassieke kopbal van Luuk de Jong van PSV. Een mooie vrije trap van Feyenoorder Robin van Persie. Een lobje van Thomas Bruns van FC Groningen.

Het leek alsof de eredivisie het imago van de competitie nog even oppoetste bij de hervatting, alsof het voor de winterstop nog niet overtuigend genoeg was met de scoringsdrift. Het moyenne van 3,4 ging in één ronde naar bijna 3,5 – naar boven afgerond. In vier van de vorige vijf competities eindigde Nederland als eerste in het klassement, met een gemiddelde over die jaren van 3,1.

Waarom vallen in de eredivisie zoveel doelpunten?

De eredivisie is vanouds een competitie van aanvallers. Attractiviteit van het voetbal is zelfs in de ogen van veel trainers, degenen die worden afgerekend op resultaat, bijna net zo belangrijk als winnen. Nederlandse trainers willen domineren, voetballen op de helft van de tegenstander. ‘Druk naar voren’, is een favoriete term. Liefst met aanvallers op de vleugels. Zelfs als Emmen bij Ajax of PSV voetbalt, wil de trainer zoveel mogelijk terugzien van het eigen spel. Het doel vergrendelen is een weinig populaire opvatting.

Aanvallend voetbal hoeft overigens niet per se te leiden tot een hoger aantal doelpunten, maar de kans is groot dat meer treffers vallen als teams elkaar aanvalsruimte gunnen. De eredivisie koketteert met zijn doelpunten en met zijn jeugdigheid, omdat veel tieners een kans krijgen op het hoogste niveau. Ook die jeugdigheid speelt mogelijk een rol bij het hoge gemiddelde. Jonge spelers zijn onbevangen en maken meer fouten.

Bijna 3,5 is aanmerkelijk hoger dan de achtervolgers, waarvan de Bundesliga als enige ook een 3 voor de komma meldt: 3,0. Daarna volgen competities als de Pro League van België, de Premier League (Engeland) en de Serie A (Italië). Sportdatabureau Optasports keek daarbij naar de beste tien landen op de zogenoemde UEFA-coëfficiëntenlijst, waarop Nederland over dit seizoen achtste staat, met name door de prestaties van Ajax in de Champions League. In Nederland valt per wedstrijd bijna een doelpunt meer dan in Frankrijk (2,6). In Rusland is het moyenne slechts 2,1.

Zijn de aanvallers in Nederland zo sterk of zijn de verdedigers zo zwak?

Dat is moeilijk te zeggen. De beste aanvallers zijn logischerwijs niet zo goed als de beste aanvallers in de grote buitenlanden, maar de beste verdedigers zijn ook minder. PSV en Ajax, ondanks de gelijke spelen van afgelopen weekeinde aanmerkelijk beter dan de rest, scoorden samen 126 keer. Dat is ruim 22 procent van het totale aantal van 563 doelpunten in achttien speelronden.

Is het belangrijk, de koppositie als land met de meeste doelpunten?

Het levert geen beker op. Voetbal is geen jurysport. PSV zal denken dat het zondag veel beter was dan Emmen, maar op het eind was het gewoon 2-2. Zeker is alleen dat het in voetbal gaat om doelpunten. Een wedstrijd die in 0-0 eindigt kan spectaculair zijn, in de nabeschouwing zal altijd de aantekening volgen dat het jammer was dat doelpunten uitbleven. Zeker in Nederland. Gelukkig eindigden pas vijf eredivisieduels dit seizoen in 0-0.