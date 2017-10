Wat kunnen we verwachten van de jonge voetbaltalenten?

De NOS stelde vorige week een lijst samen van de twintig grootste Nederlandse talenten. Het glas was in crisistijd meteen weer halfvol. Er is zoveel talent voorhanden dat alleen de gróótste talenten de lijst hadden gehaald.



Na de zoektocht concludeerde de NOS opgelucht dat er voldoende reden tot optimisme is. We konden rustig gaan slapen.



Op één jongen na ging het om voetballers in de leeftijdsgroep 16-19 jaar. Twee spelers, Timothy Fosu-Mensah en Matthijs de Ligt, speelden al voor het Nederlands elftal, de rest is actief in nationale jeugdploegen.