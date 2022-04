Wat krijgt Erik ten Hag wel niet allemaal te verwerken op Old Trafford?

Erik ten Hag volgt geconcentreerd het spel van Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mede op aanraden van interim-manager Ralf Rangnick heeft de 52-jarige Nederlander de voorkeur gekregen boven Mauricio Pochettino, die weg wil bij Paris Saint-Germain. Het is een kleine revanche op de Argentijn, die met Tottenham Hotspur drie jaar geleden verantwoordelijk was voor het zwartste moment van Ten Hag bij Ajax. In de slotseconden van de Champions Leagueduel maakten de Londenaren een einde aan de triomftocht van coach en club door Europa.

Toch zette die campagne hem wel op de radar van grote Europese teams. Het meest recente Europese avontuur bevestigde de indruk dat Ten Hag iets speciaals heeft gedaan in Amsterdam. En aan iets speciaals bestaat grote behoefte op Old Trafford, waar een van ’s wereld grootste clubs sinds het vertrek van de legendarische manager Sir Alex Ferguson, tien jaar geleden, dolende is en steeds dieper zakt.

De coaches David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick hebben allemaal geprobeerd om de Mancunians terug naar de top te brengen. Dat het gaat om allemaal zeer uiteenlopende managers geeft aan dat de club zoekende is. Deze speurtocht vond plaats onder leiding van de onlangs vertrokken clubvoorzitter Ed Woodward, een bankier die geliefder was bij de Amerikaanse eigenaren dan bij de fans.

Ultieme uitdaging

Voor Ten Hag is overstap de ultieme uitdaging. Wie is Frank de Boers lot vergeten, die met Ajax vier titels won en bij Crystal Palace al na vijf wedstrijden op straat stond? Bij Manchester, dat komend seizoen in de Europa of Conference League zal spelen, krijgt Ten Hag op zijn beurt te maken met een bende. In The Times schreef Matt Dickinson zelfs dat ‘een disfunctionerend United een groot risico vormt voor de reputatie van Ten Hag’.

Ook Van Gaal uitte al zijn twijfels met de opmerking dat United meer een commerciële onderneming is dan een voetbalclub. De terugkeer van Cristiano Ronaldo was daar een voorbeeld van: commercieel aantrekkelijk, sportief dubieus. Of de Nederlandse coach de Portugese superster wil houden is een van de eerste vraagstukken waar hij mee te maken zal krijgen. Hetzelfde geldt voor Paul Pogba, de Franse prima donna.

Ten Hag eiste naar verluidt een langdurig contract en de volledige zeggenschap over het aan- en verkoopbeleid. Het is zijn taak om een team te vormen uit een groep weinig gemotiveerde individuen. En om de juiste spelers aan te trekken. Zijn oog zou al zijn gevallen op Declan Rice, de grote man van West Ham aan wie een prijskaartje van 150 miljoen zou hangen. Ook is de verwachting van Donny van de Beek een nieuwe kans zal krijgen op Old Trafford.

Volgens The Times heeft Ten Hag de eis op tafel gelegd dat eigenaar Joel Glazer naast hem zit tijdens zijn eerste persconferentie, zodat deze vragen kan beantwoorden over de puinhopen. Bij de presentatie moet Ten Hag, wiens Engels nog niet vloeiend is, op zijn beurt laten zien of hij het charisma heeft om een Premier League-manager te zijn. Manager zijn in Engeland is iets anders dan hoofdtrainer zijn in Nederland.

Er wordt nu ook gespeculeerd over wie naast hem zal komen te zitten. In de Engelse pers is daarover volop gespeculeerd. Zo is de naam genoemd van Steve McClaren, die grote bewondering heeft voor de man die assistent van hem was bij FC Twente. Ook Robin van Persie, die Manchester United goed kent, is genoemd als mogelijke rechterhand. Resteert de rol van Ferguson. De schaduw van deze legende hangt over de club.

Maar Sir Alex’ positie is onaantastbaar, anders dan die zijn opvolgers.