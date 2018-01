Wat kan deze Robin van Persie voor dit Feyenoord betekenen?

1. Is hij fit genoeg?

Toen Robin van Persie om 16.00 uur aanschoof voor zijn presentatie - het tijdstip had hij zelf uitgekozen omdat hij graag wilde dat zijn kinderen erbij konden zijn - had hij de ochtendtraining er al op zitten bij Feyenoord. Die training was 'pittig' geweest, zei hij, maar hij had hem goed verteerd. Daarna beantwoordde hij meteen de belangrijkste vraag van de middag: kan hij al spelen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, morgenavond? Het antwoord was ja. 'Het is kort dag, maar ik hoop woensdag bij de selectie te zitten.