Wat is erger: seksspeeltjes van Easytoys of het witwassen van ING?

Tonny Vilhena van het Nederlands elftal tijdens de Oranje Fandag. De Oranje Fandag is een gezamenlijk initiatief van de KNVB en zijn hoofdsponsor ING, om jeugdvoetballers en fans dichtbij Oranje te brengen. Beeld ANP

Op de dag dat ING, hoofdsponsor van de KNVB, de kranten weer haalde met een witwasaffaire, was voorzitter Ronald Lubbers van Emmen op bezoek in Zeist, om te praten over de door de voetbalbond ‘verboden’ sponsordeal met een bedrijf in seksspeeltjes. De KNVB bewaakt inzake sponsoring het reglement, waarin staat dat de wervende tekst niet in strijd mag zijn met ‘de goede smaak of het fatsoen’.

Afgesproken is dinsdag dat de kwestie ter sprake komt bij de volgende algemene vergadering betaald voetbal in december. Als clubs dan een ander standpunt innemen inzake de inhoud van shirtreclame, kan de KNVB het reglement wijzigen. Voor de periode tot december zoeken bond en FC Emmen naar een ‘pragmatische oplossing voor de voorlopige inkleding van het sportsponsorschap', een zin die het libido van de nieuwsgierigheid maximaal oprekt.

Het is een paradoxaal verhaal, met het oog op de belangrijkste geldschieter van de KNVB zelf. ING is overal aanwezig in het voetbal, als hoofdsponsor van de KNVB sinds 2010. De miljoenen die de bank elk jaar doneert dringen door tot in de poriën van de jeugdsport. Overal in Nederland lopen voetballers met de drie letters op hun borst. Kinderen, zo jong dat ze geen benul hebben van het wezen van een bank, maken gretig reclame, al lopen ze soms in veel te wijde shirts waarvan de letters in het broekje verdwijnen.

ING op de shirts van Oranje, maar ook bij bijna 500 amateurclubs die een verbintenis aangingen. In ruil voor bijvoorbeeld het stimuleren van vrouwenvoetbal of diversiteit kan een club in aanmerking komen voor een bedrag. Op zich een handige ruil. De club is geholpen en ING neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid, met in het achterhoofd het werven van nieuwe klanten. Op de website van de KNVB staat dat ING zijn expertise ook inzet voor ‘kennis en advies om de financiële huishouding van clubs gezond te maken.’

Dat laatste klinkt potsierlijk na krantenberichten van deze week, nu de bank voor de derde keer binnen een paar jaar tijd in opspraak is gekomen vanwege het witwassen van geld, deze keer bij een Poolse vertakking. Een vorige zaak is met het Openbaar Ministerie geschikt met een boete van 775 miljoen euro, een bedrag dat schril afsteekt tegen de 0,5 miljoen euro die EasyToys in Emmen wil steken. De KNVB verklaarde destijds dat de bond kennis had genomen van de schikking en zei verder blij te zijn met hoofdsponsorschap.

ING is lang niet de enige overtreder van de wet. Rabobank, een grote sponsor in het hockey en voorheen in het wielrennen, kwam meermaals in opspraak inzake witwassen, onder meer van geld dat afkomstig zou zijn van Mexicaanse drugskartels. Ook de zogenoemde Libor-affaire, over de manipulatie van rentetarieven, daalde neer op de reputatie van de Rabobank, net als de overtreding van bonusregels. ABN Amro, tegenwoordig groot in de zeilsport, geraakte in de problemen door een affaire over voorwetenschap.

AZ was jarenlang onlosmakelijk verbonden met de zaken van zijn financier DSB, de Dirk Scheringa Bank, totdat die omviel tijdens de financiële crisis in 2009. Duizenden woekerpolissen waren verkocht. Tal van huishoudens kwamen in financiële problemen. Al die banken konden moeiteloos een begunstigde vinden in de sportwereld, want clubs of bonden zitten te springen om geld.

En toen kwam dus FC Emmen, een ambitieuze club uit de provincie die graag in de eredivisie wil blijven, met EasyToys op de proppen. Het online-bedrijf in seksspeeltjes is afkomstig uit de regio, met een directeur die supporter is van de club. Een half miljoen euro is goud geld voor Emmen, maar de KNVB hield de verbintenis tegen omdat die tegen het fatsoen zou indruisen, tegen de goede zeden. Derhalve toog Lubbers naar Zeist, om de deal toe te lichten en het verbod van tafel te krijgen. Emmen dreigde daarbij met een kort geding. Het bezwaar dat ook kinderen in shirtjes met de beoogde sponsor zouden rondlopen was al verdwenen, door de kleinere maten te vrijwaren van de uiting.

Emmen is niet de eerste club die botste met de regels. Een tijdje geleden mocht een amateurclub geen sponsorschap aangaan met een sm-kelder. De clubs zullen in december gezamenlijk moeten uitmaken of ze de regels willen veranderen. Intussen loopt het in de clubshop van FC Emmen storm met de verkoop van shirts, met de naam van de beoogde sponsor. Ruim 1.200 shirts zijn al besteld.