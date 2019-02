Wat is er aan de hand bij FC Utrecht?

Riechedly Bazoer krijgt een gele kaart van Björn Kuipers in het duel van zondag tegen PEC Zwolle. Later kreeg hij ook nog rood. Beeld VI Images

Na vijf nederlagen op rij treft FC Utrecht zondag in de Galgenwaard uitgerekend kwelgeest en koploper PSV. Trainer Dick Advocaat lijkt de regie kwijt en wordt door Feyenoord begeerd. Oussama Tannane werd weggestuurd na misdragingen op de training, de onlangs aangetrokken Riechedly Bazoer is na een rode kaart drie duels geschorst. En wat bezielde Utrecht om de uitgerangeerde spits Michiel Kramer een contract aan te bieden? ‘Er is geen paniek en we hebben dus ook geen paniekaankopen gedaan’, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

Op trainingscomplex Zoudenbalch observeert Advocaat de reserves tijdens een oefenpotje. Of hij al met zijn gedachten in de Kuip is? ‘Wat denk je zelf’, vraagt Zuidam. ‘Nu wordt de indruk gewekt dat de ploeg wegglijdt sinds Advocaat zijn vertrek bekendmaakte. Wie hem kent, weet beter. Niemand twijfelt aan zijn betrokkenheid. Advocaat en geen gezag? Dat gaat niet samen.’

Toch viel de ploeg zondag uit elkaar bij een 3-1-voorsprong tegen PEC Zwolle. Na de 4-3-nederlaag liepen de emoties hoog op. Na afloop van zijn tweede wedstrijd voor Utrecht duwde Bazoer de ‘vierde man’ van de arbitrage en kreeg een rode kaart. Zuidam: ‘Hij moet ervan leren. Alle ogen zijn immers op hem gericht. Een duwtje wordt bij Bazoer snel uitvergroot tot een dreun.’

Verdediger Timo Letschert zei: ‘Riechedly wordt nu verkeerd neergezet. Maar hij moet het niet doen. Je mag een official niet aanraken, ook niet lichtjes. Ik heb tegen Riechedly gezegd dat hij de kritiek alleen kan pareren door te presteren. Laat zien waarom je naar Utrecht bent gekomen.

‘Met praten win je het niet. Bazoer behoorde met Namli van PEC Zwolle tot de besten op het veld. Zakaria Labyad werd voor hij bij FC Utrecht kwam ook beschouwd als een enfant terrible, maar hij is door de voordeur vertrokken. Ik weet zeker dat Bazoer voor ons een meerwaarde is.’

Mager bezet

Bazoer kwam na de winterstop als geroepen, omdat het middenveld met Van Overeem, Emanuelson en Gustafson mager bezet was. Zuidam: ‘Iedereen kent de beeldvorming en de problematiek. Riechedly is pas 22 jaar. Hij had bij Wolfsburg en Porto een topsalaris, maar ook weinig gespeeld. Die jongen komt uit de omgeving Utrecht en was bereid om te investeren in zijn carrière. Voor ons een buitenkans.’

Bazoer bevestigde prompt de vooroordelen door meteen te klagen, nadat hij tegen Willem II al in de rust werd gewisseld. Toch haalde Zuidam geen over het paard getild talent naar Utrecht. ‘Vergeet niet dat Riechedly financieel een groot offer bracht door bij Utrecht te spelen. Hij had voldoende alternatieven. Het illustreert zijn intentie dat de sportieve prestaties voorop staan.’

‘Bazoer wil zichzelf weer op de kaart zetten. Natuurlijk helpt de commotie van de laatste weken niet. Bazoer was teleurgesteld na zijn wissel tegen Willem II, toen hij de trainer om uitleg wilde vragen. Vond ik ook niet handig. Prompt was de teneur in de media en allerlei praatprogramma’s: kijk nou wat je binnenhaalt.’

Directeur van FC Utrecht, Jordy Zuidam.

Herkansing

Het is het risico van het vak, zegt Zuidam. Normaal gesproken komen spelers van het kaliber Bazoer niet naar Utrecht. Ze hebben onderweg een deuk opgelopen en beschouwen de tijdelijke stap terug als een herkansing. Het past in het aankoopbeleid van de club.

Zuidam: ‘FC Utrecht heeft als doelstelling om structureel tot de beste zeven clubs van de eredivisie te behoren, met als ambitie een plaats in de topvijf. De afgelopen drie jaar is dat gelukt, terwijl we het spelersbudget hebben voor de negende, tiende plek. We zullen creatief moeten zijn in de wetenschap dat we niet de hoogste salarissen kunnen bieden.’

En dus scout Utrecht ook in de categorie ‘voetballers met een vlekje’. Zuidam: ‘Spelers die eigenlijk op een hoger niveau thuishoren, maar bij FC Utrecht een platform vinden om hun carrière een nieuwe impuls te geven.

‘We wisten dat de Franse aanvaller Bahebeck eerst intensief moest revalideren, anders verhuist zo’n speler niet van Paris Saint Germain naar Utrecht. Letschert en Labyad zijn voorbeelden van een succesvol traject. Helaas is het met Bilal Ould-Chikh en Tannane niet gelukt.’

Vorige week maakte de directie van FC Utrecht bekend dat Tannane op non-actief is gezet vanwege ‘ontoelaatbare incidenten’ op de training. Zuidam: ‘Tannane kwam na diverse omzwervingen terug in zijn geboortestad. Hij werkte hard, maar maakte geen connectie met het publiek.

Opeenstapeling van frustraties

‘Tannane werd geregeld uitgefloten, het resulteerde in een opeenstapeling van frustraties. Die jongen wilde zo graag bepalend zijn op het veld. De twee incidenten binnen een week werden als grensoverschrijdend beschouwd, waardoor we moesten ingrijpen. Het voelt als een nederlaag dat Tannane niet is geslaagd bij Utrecht.’

Waarom een spits halen als Utrecht kan pronken met het toptalent Nick Venema? Zuidam verwijst naar de blessuregolf bij Utrecht. ‘Bovendien kan Bahebeck nog geen volledige wedstrijd spelen. Trainer Advocaat zei: we kunnen niet alleen bouwen op Venema.

‘We wilden juist geen aanvaller halen die Venema zou remmen in zijn ontwikkeling. We zochten een tijdelijke oplossing voor een extra alternatief. We hebben Kramer bewust geen contract voor drie jaar gegeven, dan zouden we de progressie van Venema wel blokkeren. Natuurlijk wisten we dat Michiel vroegtijdig bij Sparta vertrok, omdat hij na een rode kaart voor zeven wedstrijden werd geschorst.

‘Toen werkte Kramer al met Advocaat. Het is misschien wel de belangrijkste reden dat hij Utrecht wilde helpen. Hij zei tegen Advocaat: trainer, ik moet nog wat terugbetalen. Als dat lukt, hebben beide partijen profijt.’

Moet Utrecht niet streven naar meer continuïteit? Zuidam: ‘Dat signaal hebben we al gegeven met het aanstellen van trainer John van den Brom als opvolger van Advocaat. Onze toptalenten liggen vast, het geraamte van de ploeg voor komend seizoen is al zichtbaar.’