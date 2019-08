Wat gaat PSV doen met de Lozano-miljoenen?

PSV's hoop Donyell Malen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het seizoen is voor PSV al lang en breed op streek, maar eindelijk komt er geld om zaken te doen door de aanstaande verkoop van de Mexicaan Hirving Lozano aan Napoli voor 40 miljoen euro. Het bedrag kan slechts deels geherinvesteerd worden. Wederom kijkt PSV daarom onder meer naar de Zuid- en Midden-Amerikaanse spelersmarkt. Het is een ontwikkeling die kort voor de cruciale tweekamp met Apollon Limassol voor Europa League-kwalificatie genoeg vragen opwerpt.

Waarom kan Lozano, die eigenlijk steeds minder werd, nog zoveel geld opleveren?

Lozano is naast een groot talent een commercieel interessante speler. Dat hij ruim viermaal zoveel waard zou worden als waarvoor PSV hem in 2017 (ongeveer 9 miljoen) kocht van Pachuca werd vooraf al voorspeld. Zijn ster was al flink gerezen in eigen land en op de Confederations Cup blonk hij uit. Chucky, als pupil al gevolgd door de Mexicaanse tv, presteerde anderhalf seizoen prima in Eindhoven, maar zijn egoïsme en valpartijen begonnen te irriteren naarmate zijn doelpuntenoogst opdroogde. Hij raakte geblesseerd en belandde dit seizoen op de bank alwaar hij onderuitgezakt als een opstandige puber in de schoolbanken toekeek hoe PSV door zijn wedstrijden struikelde.

Inmiddels is Lozano in Napels voor de laatste details. PSV rekent erop dat de recorddeal rondkomt. Onderaan de streep zal de club rond de 35 miljoen euro overhouden aan de overstap, onder meer omdat Pachuca een doorverkooppercentage bedong.

Niettemin een fors bedrag dat deels te wijten is aan de op hol geslagen transfermarkt, maar ook aan de goede naam van Mexicaanse voetballers internationaal. Lozano (24) is bovendien de populairste speler in het voetbalgekke land. ‘Als je dan ook nog op het WK 2018 scoort en een paar keer op dreef bent in de Champions League wordt er door grote clubs door dat laatste halfjaar heengekeken,’ schetst oud-doelman Sander Westerveld, als spelersbegeleider actief op de Latijns-Amerikaanse markt. ‘In Zuid-Europa redeneert men: als hij al in het kille Holland wat kan laten zien, moet dat hier helemaal goedkomen. De cultuur en levensstijl komen meer overeen. Mexicanen staan net als Argentijnen goed aangeschreven. Goede techniek, winnaarsmentaliteit en ze passen zich makkelijk aan.’

Wat te doen met 35 miljoen?

PSV moet ieder seizoen een klapper op de transfermarkt maken, zeker als het zich niet plaatst voor de Champions League zoals dit seizoen. Er is de laatste jaren aardig wat uitgegeven aan nieuwe spelers en lang niet allemaal hebben ze een Lozano-achtig rendement. De Argentijnse spits Maxi Romero werd bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden voor 10 miljoen euro gehaald, maar is alweer verhuurd aan zijn oude club Velez Sarsfield.

PSV zal daarom naar schatting slechts de helft van de Lozano-opbrengst kunnen herinvesteren. Vraag is waaraan de club prioriteit geeft: ervaring, creativiteit, scorend vermogen of een aanspeelpunt. Aan al die facetten heeft de piepjonge ploeg van coach Van Bommel behoefte om het rijpingsproces te versnellen, maar ‘alles kan niet,’ sprak Van Bommel gisteren.

Doelpunten zijn vooral gewenst. Eerder werd ook spits Luuk de Jong verkocht. De aanvoerder tekende vorig seizoen voor 28 goals, Lozano voor 17. Van Bommel hoopt op de ontwikkeling van international Bergwijn, en de talenten Gakpo, Ihattaren en Malen. Die laatste werd in de voorselectie van Oranje opgenomen.

Er zal zeker een speler bijkomen, bevestigde de coach. ‘Maar de speler moet willen komen en financieel moet het kloppen. Dan heb je nog de club waarvan je hem wil halen. Die moet reëel zijn.’

PSV informeerde bij FC Groningen naar de Japanse aanvaller Ritsu Doan (vraagprijs: 14 miljoen) en is tevens op de hoogte van wat AZ voor aanvaller Calvin Stengs wil hebben (20-25 miljoen). Dat is PSV veel te gortig. Nederlandse clubs weten dat PSV wat te besteden heeft. Dat werkt nadelig, zo merkte ook Ajax eerder. De blik wordt daarom vaak gericht op het buitenland.

Dan zal er vast weer een speler uit Midden- of Zuid-Amerika komen?

Zeker PSV heeft de naam in die contreien vaak voltreffers te halen dankzij onder meer Romario, Ronaldo, Farfan en Guardado. Maar lang niet iedere Latijns-Amerikaan slaagt in het knusse Eindhoven. Mauro Junior en Maxi Romero zijn uitgeleend, Gastón Pereiro en Érick Gutiérrez nog steeds niet helemaal onomstreden. Westerveld begeleidde, samen met een collega, Romero in Nederland. ‘Hij had net een zware competitie achter de rug toen hij kwam, liep een zware blessure op, kreeg een paar keer een terugslag en daarna niet zoveel kansen. Het valt me op dat Latijns-Amerikanen het ‘t laatste jaar wat moeilijker hebben bij PSV.’

Toch staat er weer een Argentijnse aanvaller op het wensenlijstje, Nicolás González van VfB Stuttgart. Ook Ajax zoekt de laatste jaren zijn heil veelvuldig in Argentinië (Tagliafico, Martinez, Magallan) en Mexico (Alvarez). Feyenoord heeft al twee Zuid-Amerikanen (Tapia en Sinisterra) en is geïnteresseerd in twee Argentijnen.

‘Er is minder geld en meer concurrentie in Argentinië’, verklaart Westerveld. ‘Dat maakt spelers weerbaar, ze vechten voor hun brood, en voor dat van hun familie. Voetbal zit in de cultuur verankerd. Ze geven nooit op, is mijn ervaring. Daarom is ons kantoor heel actief daar. En de Nederlandse topclubs ook.’