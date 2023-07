Wat een opluchting: Botic van de Zandschulp weet nog wat winnen is

Botic van de Zandschulp Beeld ANP / EPA

Of tennis de afgelopen maanden leuk was voor Botic van de Zandschulp? De Nederlander kan kort zijn: ‘Zeker niet.’ Hij wordt geroemd om zijn elegante stijl. Stond al eens nummer 22 van de wereld. En op Wimbledon, waar hij zojuist de tweede ronde heeft bereikt, kwam hij een jaar geleden nog tot de vierde ronde. Maar die feiten tellen niet in het hoofd van de 27-jarige man die in aanloop naar Londen vijf wedstrijden op rij verloor.

Van de Zandschulp is niet van de publiekelijke grote uitbarstingen. Toch rolt er donderdag een paar keer een opgeluchte brul over baan zes, voordat hij zijn partij uiteindelijk wint. De wedstrijd was al twee dagen uitgesteld door regen. Tegenover hem Zhang Zhizhen, de nummer 52 van de wereld – acht plaatsen lager dan hij.

Van alle ondergronden in het tennis is gras misschien wel de lastigste voor iemand met een broos vertrouwen. Gras is snel. De rally’s zijn doorgaans korter, en dat creëert beperkte mogelijkheden om weer in het spel te groeien. Om vertrouwen op te doen. Eind april stond Van de Zandschulp in de finale in München. Daar liet hij vier matchpoints onbenut op jacht naar zijn eerste ATP-titel. Uit frustratie na die pijnlijke nederlaag schopte hij zichzelf naar een voetblessure; een botkneuzing die hem langere tijd hinderde bij trainingen en wedstrijden.

Zelfspot

In aanloop naar zijn eerste partij op Wimbledon vertelde Van de Zandschulp met zelfspot over zijn nieuwe coach Sven Groeneveld, met wie hij sinds mei samenwerkt. ‘Hij zei: ik heb nog nooit een speler gehad waarmee ik de eerste vier wedstrijden direct verloor.’

Van de Zandschulp wilde ‘de strijd aan’ met de statistieken, zijn reeks aan nederlagen omdraaien. Laten zien dat hij geen choker is, dat hij wél kan presteren als de druk hoog is. Maar die blessure beperkte hem. ‘Ik vond het heel moeilijk om daar mee om te gaan.’

En tennis is een sport die makkelijk tussen de oren gaat zitten. Bij Van de Zandschulp komen er tijdens een wedstrijd makkelijk twijfels op. Maakte ik net de juiste keuze? Moet ik het anders doen? Of de frustratie neemt toe, bij het onbenut laten van breekkansen bijvoorbeeld. ‘Maar vertrouwen komt ook juist door meer wedstrijden te spelen.’

Vijf dubbele fouten

Dat het gras op Wimbledon donderdag trager lijkt, is in zijn voordeel, denkt Van de Zandschulp. De Chinees begint goed, terwijl Van de Zandschulp onrustig is. Hij maakt al in de openingsset vijf dubbele fouten. Drie keer levert hij zijn servicegame in. Liefst speelt Van de Zandschulp perfect tennis, perfectionist als hij is in alles wat met zijn sport te maken heeft. ‘Maar’, zegt hij als hij klaar is. ‘Ik denk dat je deze periode alleen uit kunt komen door werktennis te spelen. Dat vertrouwen dan weer gaat groeien.’

Werktennis werd het. ‘Ik denk dat het heel lastig is om met goed tennis wedstrijden te winnen, als je een aantal wedstrijden op rij verliest, en je vertrouwen heel hoog is.’ Na de eerste anderhalve set komt Van de Zandschulp terug, gaat minder fouten maken en wint met een tiebreak de tweede set.

De derde set gaat eveneens in een tiebreak naar Van de Zandschulp. Het wordt uiteindelijk 2-6, 7-6(3), 7-6(6), 3-6, 6-2, in een wedstrijd die meer dan vier uur duurt. Van de Zandschulp reageert ingetogen, kantelt zijn hoofd omhoog en kijkt naar de hemel. Zo ziet opluchting er bij hem uit. ‘Ik had toch een tijdje geen wedstrijd gewonnen’, zegt hij. Het levert hem ook direct de eerste overwinning met coach Groeneveld op.

Het voordeel van het spelen van vijf sets in zijn beleving: ‘Je kunt erin groeien. Je kunt zelfs anderhalve set slecht spelen en het uiteindelijk omdraaien.’ Wat de wedstrijd van donderdag verder oplevert op mentaal vlak ‘moeten we morgen zien’, zegt hij. ‘Het geeft in ieder geval wel het vertrouwen dat je het op deze manier binnen kunt slepen. Dat hoeft niet altijd met goed of mooi tennis.’ In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Of tennis inmiddels leuk is voor Botic van de Zandschulp? ‘Ik heb in ieder geval meer plezier gehad de afgelopen weken.’