Wat doet het succes van Dumoulin met de nieuwe generatie wielrenners?

Jonge fans zijn maandag ruimschoots aanwezig bij het wielercriterium ‘Daags na de Tour’ in Boxmeer, waaraan ook diverse Tourhelden meedoen. Sam de Graaff spreekt met hen over het wielrennen, over de Tour en natuurlijk over Tom Dumoulin. Bestaat er een Tom Dumoulin-effect?

Tom van Ommeren (11)

Tom van Ommeren Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Favoriete renner: Tom Dumoulin

‘Deze zomer zijn we in Frankrijk vanwege Tom Dumoulin naar de Tour gaan kijken. We stonden op een berg bij Annecy. In drie seconden waren ze voorbij, maar het was de moeite waard. Daar heb ik dit shirt van de bolletjestrui gekregen.

Eigenlijk vind ik mountainbiken veel leuker dan wielrennen. Dat wegwielrennen lijkt me een beetje saai, ze rijden alsmaar rechtdoor. Mountainbiken is veel moeilijker. En het gaat superhard, zo door de bossen, naar beneden. Ik woon in de buurt van Oss, daar kan het heel goed.

Ik ben hier met mijn opa, oma en twee neefjes. Ik ben wel fan van Tom Dumoulin. Hij kan heel goed klimmen, dat vind ik mooi. Dylan Groenewegen vind ik ook goed. Hij kan beter sprinten.’

Femke Thoolen (14)

Femke Thoolen Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Favoriete renner: Marianne Vos

‘Het leuke aan wielrennen is dat je vooral je eigen ding kan doen. Het hoeft niet in een team. Natuurlijk rijden ze in de Tour wel in ploegen, maar in de jeugd is dat minder zo. Mijn ouders en twee broers wielrennen ook. Ik ben hier vandaag met hen. Mijn broer heeft net gefietst, mijn andere broer is nu bezig. Ik ben nog te jong om mee te doen, ik kom kijken.

We wonen in Zuid-Limburg, daar is het heel mooi fietsen. Ik zit bij wielrenclub Bergklimmers. Tom Dumoulin fietste daar vroeger ook, ons oefenparcours in Sittard heet het Tom Dumoulin Bike Park. Ik zie Dumoulin af en toe rijden tijdens de training. Ik zeg altijd hallo.

Mijn idool is Marianne Vos. Zij is al heel lang ontzettend goed. Ik heb haar een keer gezien bij een wedstrijd, daar stond ik langs de weg. Voordat de profs reden, reed ik. Vos is toen komen kijken, dat was heel bijzonder.’

Johan Dorussen (14)

Johan Dorussen Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Favoriete renner: Dumoulin, Groenewegen en Kruijswijk

‘Toen ik 9 of 10 was, ben ik twee keer derde geworden bij het Nederlands Kampioenschap wielrennen. Daarna werd ik ernstig ziek. Ik heb mijn milt gescheurd, kreeg kinkhoest en heb vuurwerk in mijn oog gekregen. Het eerste wat ik na het vuurwerkongeluk in het ziekenhuis vroeg, was of ik de dag erna wel aan een wedstrijd mee kon doen. Het antwoord was nee.

Langzaam kom ik weer op niveau. Vandaag ging het wel goed, maar de anderen gingen net iets harder. Ik ben 28ste van de 30 geworden, maar het was leuk om weer te rijden. Uiteindelijk wil ik prof worden. Dan kan ik altijd fietsen en hoef ik nooit te werken - dan kan ik altijd doen wat ik leuk vind.

De Tour volg ik al sinds 2008. Mijn oom zat een keer te kijken, ik keek mee. Sindsdien volg ik het. Mijn favorieten zijn Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Dylan Groenwegen. Omdat ze Nederlands zijn, en omdat ze het zo goed doen. Jammer dat Dumoulin dit jaar de Tour niet won, maar volgend jaar heeft hij weer een kans.’

Thomas Verdonck (16)

Thomas Verdonck Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Favoriete renner: Mathieu van der Poel

‘Begin dit jaar ben ik begonnen met wedstrijdfietsen. Ik heb net meegedaan bij een wedstrijd van de Nieuwelingen. Het ging goed, ik ben zesde van dertig geworden. Vorige week fietste ik ook in Poeldijk. Toen vergat ik helaas de chip die mijn tijd en positie registreert. Daardoor werd ik laatste.

Tom Dumoulin heeft karakter. Hij valt aan en rijdt met meer emotie dan bijvoorbeeld de renners van Team Sky. Aan de andere kant rijdt hij ook slim, hij valt aan op het juiste moment. Daar probeer ik een voorbeeld aan te nemen. Ik heb elke etappe gezien, ook omdat Dumoulin het zo goed deed. Toch is Mathieu van der Poel mijn favoriete renner. Hij is op dit moment Nederlands kampioen op de weg, bij het mountainbiken en in het veldrijden. Heel knap.

Ik zou graag profwielrenner worden. Toen ik jonger was, heb ik in China en Singapore gewoond. Mijn vader had daar een baan. Daardoor heb ik al veel van de wereld gezien. Als prof zou ik het wielrennen populairder willen maken, vooral in Azië.’

Martijn Tullemans (14)

Martijn Tullemans Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Favoriete renner: Tom Dumoulin

‘De Tour keek ik niet elke dag, maar wel vaak. Zeker een paar keer per week zat ik voor de televisie. Tom Dumoulin is mijn favoriet. Hij won vorig jaar de Ronde van Italië, dat vind ik erg knap. De Tour heb ik meer gevolgd door het Nederlandse succes, niet alleen door Dumoulin, bedoel ik. Mollema en Groenewegen vind ik ook erg goed.

Zelf doe ik niet aan wielrennen. Ik biljart. De meeste mensen kennen dat niet als sport. Het is heel uitdagend. Ieder potje is verschillend en je moet veel nadenken.

Bij wielrennen kan het publiek ontzettend dicht bij de renners komen. Dat vind ik er zo leuk aan. Daarom ben ik hier vandaag, samen met mijn vader, broertje en zusje. Mijn vader is de grootste fan, hij neemt ons overal mee naartoe. Volgende week gaan we naar een criterium in Heerlen. Er komen echt goede renners naar dit soort wedstrijden, dat maakt het interessant.’