Wat doen renners op een hoogtestage?

Larrazabal: 'Maar dat is zeker niet de enige reden. Je kunt op hoogte een grote ronde nabootsen. We zorgen dat we bijvoorbeeld het aantal hoogtemeters kopiëren van zware etappes. En je kunt ook oefenen op de opeenvolging van drie lange beklimmingen op een dag.'



Overigens is hoogtestage niet altijd de beste optie, zegt Larrazabal. 'We wilden aanvankelijk ook met Mollema nog een tweede keer op hoogtestage gaan. Maar zijn lichaam was moe na de Giro. Dus toen hebben we besloten hem thuis te laten trainen. Een uitstekende keuze: want die etappe-overwinning is binnen.'