Wat doen de spelers van Feyenoord gedurende de dag voor de belangrijkste wedstrijd uit hun carrière?

Van links naar rechts: Koen (20), Niels (20), Paco (21) en Anass (19) uit Oud-Beijerland. Feyenoord-fans die naar Tirana afreizen en kaarten hebben voor de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma. Beeld Arie Kievit

Boerenbridge spelen ze niet meer bij Feyenoord om de lange, loze uren te verdrijven op de dag van een late avondwedstrijd van importantie. De spelerswisselingen afgelopen zomer pakten dan wel sportief goed uit, ze hadden consequenties voor het kaartspel. Boerenbridge-spelers als Nick Marsman en Mark Diemers verkasten, nieuwkomers als Guus Til en Cyriel Dessers kenden het niet. ‘Je hebt er vier nodig. Dus dan gaat het niet meer,’ zegt aanvaller Bryan Linssen, fervent kaarter.

Richting de belangrijkste wedstrijd uit hun carrière, de Conference League finale tegen AS Roma, dienen de Feyenoordspelers vandaag twaalf uur door te komen. Om half negen in de ochtend worden ze wakker, om negen uur ‘s avonds begint de wedstrijd pas. Hoe kom je dat halve etmaal door zonder dat je eigenlijk iets mag doen ? ‘Slapen, veel slapen,’ zegt Linssen, een van de oudste Feyenoordspelers.

Maar dat moet je juist voorkomen zegt Bas van Noortwijk, die veertien jaar teammanager was en vorige zomer afzwaaide. Hij was medeverantwoordelijk voor het programma, al is de hoofdtrainer eindverantwoordelijk. ‘Elke trainer vult dat wat anders in. Maar in de basis probeer je de dag op te breken in blokken.’

Ontbijten om tien uur

Ontbijten gebeurt doorgaans om tien uur. Daarna is er een kort activeringsprogramma door de fitness coach. Van Noortwijk: ‘Mag absoluut niet belastend zijn. Het is meer om te zorgen dat die jongens niet direct weer hun bed induiken. Echt rusten moet eigenlijk tussen de lunch en de avondmaaltijd gebeuren.’

Daarna volgde normaal gesproken een wandeling door de stad of in de omgeving. ‘Maar met al die fans in Tirana zal dat niet gaan,’ vermoedt Van Noortwijk. ‘Iedereen wil nog iets aan ze vragen, een fotootje maken.’

Nu zullen ze hun kamer opzoeken. Lunchen zal rond twee uur gebeuren, de avondmaaltijd staat om zes uur klaar. Van Noortwijk: ‘Koolhydraten stampen. Er is een eigen kok mee. Elke speler weet wat en hoeveel hij moet nemen om zich goed te voelen.’

Daarna volgt de laatste bespreking. Inmiddels kunnen de Feyenoordspelers de spelvarianten van Roma al dromen. Vorige week tijdens een trainingskamp in Portugal had coach Slot er al aandacht aan besteed. Linssen: ‘Deze aanloop is totaal anders dan welke ik ooit heb meegemaakt. De spanning wordt iedere dag verder opgebouwd, met trainen, met besprekingen, met een speciale mediadag. Het is wel heel erg vet om mee te maken.’

Quiz ter ontspanning

Soms organiseerde Van Noortwijk een quiz om er wat ontspanning en sfeer in te krijgen. Bij het huidige Feyenoord zijn Linssen en Jens Toornstra de gangmakers. Lito (Li van Linssen, To van Toornstra) BV is hun zelfbedachte bijnaam. Tijdens het gesprek met Linssen vorige week via beeldbellen schatert de aanvaller het ineens uit. ‘Jens laat zijn kont zien. Oh en nu gooit hij een flesje naar me toe.’

Als hij uitgelachen is: ‘We doen er samen met Guus Til alles aan om het zo luchtig mogelijk te maken. Het gaat maar over een ding, dat is de finale. Het is belangrijk dat we tussen de trainingen en besprekingen door ook plezier hebben, over andere dingen praten dan die finale. Anders word je vanzelf zenuwachtig.’

Bij gebrek aan kaartmaten kijkt Linssen op de wedstrijddag meestal een filmpje of serie op zijn kamer, drinkt koffie met Toornstra of speelt met anderen op de PlayStation. Zich afsluiten van de finale is onmogelijk. ‘Overal waar je kijkt op internet gaat het over deze wedstrijd. Vooral de Rotterdamse jongens in de selectie krijgen continu filmpjes doorgestuurd van bekenden en die delen ze dan weer.’

Tijdens de avondmaaltijd zag Van Noortwijk ‘de koppies langzaam veranderen’. ‘De een wordt stiller, de ander drukker.’

Beeldbellen met mental coach

Er is geen speciale mental coach mee naar Tirana. Maar niet uit te sluiten valt dat spelers op hun kamer via beeldbellen met een eigen mental coach spreken, zoals een aantal internationals tijdens het EK deed. Linssen praat veel met zijn oudere broer Edwin, die oud-prof is en thans assistent-trainer en hem al zjn hele carrière van raad voorziet.

Rond zeven uur melden de spelers zich voor de busreis naar het stadion. Hoe dichter bij het stadion hoe meer fans ze tegenkomen, die van Feyenoord zullen ze toejuichen, die van Roma uitschelden. Fans van Marseille gooide er zelfs een baksteen tegenaan.

De kleedkamers in het Air Albania stadium zijn gerestyled zoals in de Kuip. Elke speler heeft twee roodgekleurde zitjes met een foto in zwartwit van zichzelf als achtergrond.

Omkleden, het veld op, en dan mag het slot eindelijk van het lijf. Linssen: ‘Lekker bewegen, lekker voetballen, dat is toch wat je het liefste doet.’

Jacques van Roosmalen uit Middelharnis hij heeft een shirt van Senesi gewonnen. Beeld Arie Kievit

Jan Berkenbosch heeft helaas geen kaart maar kijkt de wedstrijd op een groot scherm in de Kuip. Beeld Arie Kievit

Marck Looy uit Oude-Tonge (46 jaar) in zijn Feyenoord-mancave. Beeld Arie Kievit

Adrie Willemstein is een groot Feyenoord-fan. Er zijn 25 kaarten beschikbaar gesteld voor invalide supporters. Beeld Arie Kievit