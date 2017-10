Wat deed Verstappen nou precies fout in Amerika? En waarom werd het zo'n rel?

Verstappen was dus de enige die daarvoor gestraft werd?

Ja, en op het waarom had zondag na de race niemand echt een antwoord in de paddock in Austin. Verstappen zelf had wel een idee. Zonder zijn naam te noemen, vermoedde hij dat de Australische steward Garry Connelly een handje had in zijn sanctie.



De autosportfederatie FIA kiest elk weekeinde vier stewards uit die in de gaten houden of coureurs zich aan de regels houden. De samenstelling van dat clubje verschilt per race. De enige constante is dat er twee uit een poule van de FIA komen, eentje een oud-coureur is en een afkomstig is van een nationale autosportfederatie.



Connelly was vorig jaar steward bij de races in Mexico en Japan, waar hij Verstappen volgens de Nederlander een keer met succes een straf oplegde, 'en een keer bijna - als Mercedes besloot in beroep te gaan'. Bij Ziggo Sport noemde hij Connelly een 'mongool', bij de internationale tv een 'idioot'. Of hij bang was dat Connelly lucht kreeg van die uitspraken? 'Ik hoop juist dat hij het hoort. Ik heb hem toch al niet mee, dus het maakt me niet uit.'