Wat blijft er over van het plan Cruijff?

Opvallender dan het ontslag van Marcel Keizer, een trainer met wisselvallige prestaties, is het wegsturen van Dennis Bergkamp door Ajax. Clubicoon. Cultuurbewaker. De laatste grote naam uit de revolutie van Cruijff. Vriend ook van Keizer.



Het ontslag van het driemanschap Keizer, diens assistent Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp is mogelijk een zet om Peter Bosz te laten terugkeren, want die kon niet overweg met Spijkerman en Bergkamp. Maar het is ook een onderdeel van het machtsspel in de politieke arena Ajax, waar de geest van de vorig jaar overleden Johan Cruijff voor eeuwig rondwaart, of het nu bij de naamgeving van het stadion is of in het sportieve beleid.