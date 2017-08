Wat als Nederland vanavond wel/niet wint? Alle scenario's op een rij

Scenario 3: Nederland speelt gelijk tegen Frankrijk

Eindigt het duel vanavond in gelijkspel? Dan is Oranje afhankelijk van puntenverlies van Frankrijk en Zweden in het verdere verloop van het kwalificatietoernooi. Uitschakeling is dan iets minder vanzelfsprekend dan bij verlies, maar de kans dat ze Rusland niet halen is alsnog zeer reëel.



Behaalt Nederland toch nog de tweede plek? Dan zijn ze er nog niet, want het aantal behaalde punten is dan te weinig. Dat zit zo: acht van de negen nummers 2 in de kwalificatiepoules spelen play-offs. Voor de bepaling hiervan worden de resultaten tegen het zwakste land in de poule niet meegeteld. Ingewikkeld? Het komt hierop neer: in groep A, Oranjes groep dus, eindigt Luxemburg waarschijnlijk als laatste. Nederland won twee keer van dit land. Als die punten dus niet meegeteld worden, houdt Oranje nog maar 5 punten over - inclusief het gelijkspel van vanavond. Dat zou problematisch zijn: de huidige één-na-slechtste nummer 2 heeft nu namelijk al 9 punten behaald.