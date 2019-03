Was er wel wel voldoende oog voor de gevallen renner Floris Gerts?

Floris Gerts begin maart in een Belgische koers. Beeld Cor Vos

Ze moesten weer aan de bak, de artsen en verpleegkundigen die zich in wielerkoersen ontfermen over gevallen wielrenners. Afgelopen woensdag stuiterde er weer een aantal onbarmhartig hard op de Vlaamse kasseien in Nokere Koerse. Op het moment dat het peloton naar de eindstreep op de Nokereberg stormde, ging het mis. Maar nu ging het achteraf nauwelijks over roekeloos rijgedrag van renners of dubieuze besluiten van de koersdirectie. Dit keer waren het de hulpverleners die de wind van voren kregen.

Voornaamste slachtoffer van de valpartij leek Mathieu van der Poel (24), regerend wereldkampioen veldrijden en Nederlands kampioen op de weg. Op tv-beelden was te zien hoe hij enige tijd bewegingsloos bleef liggen, omringd door ploeggenoten en hulpverleners. Hoewel het zich even liet aanzien dat zijn voorjaar al voorbij was, bleken de verwondingen aan schouder en heup mee te vallen. Hij verkende donderdag met zijn ploeg al weer het parcours van de Ronde van Vlaanderen.

Aan de andere kant van de weg lag de Nederlander Floris Gerts (26), dit seizoen rijdend voor de Belgische ploeg Tarteletto-Isorex, eerder fietste hij voor BMC en Roompot. Bij hem zitten twee burgers op hun hurken. Een van hen bleek zijn vader. Berno Gerts is huisarts en was als toeschouwer naar Nokere gekomen. De diagnose achteraf: een gekneusde linkerschouder, beschadigingen aan de linker oogkas en een zware hersenschudding. De renner is vermoedelijk vier tot zes weken uitgeschakeld.

Over de toedracht bestaat geen misverstand. Beiden komen ten val als Max Walscheid van Sunweb zich in de groep laat uitzakken nadat hij zijn ploeggenoot Cees Bol had afgezet – de Nederlander zou de wedstrijd winnen. Walscheid lijkt te worden aangetikt en neemt in zijn val de naast hem rijdende Van der Poel mee. Die rolt enkele keren om zijn as, waarna een coureur van CCC, Jonas Koch, vol op hem inrijdt. Gerts slaat languit over de kop nadat hij op Walscheid is gebotst en schuift enkele meters over de keien.

Kampioenstrui

Het vervolg van de gebeurtenissen leidt tot controverse. De teammanager van Gerts, Peter Bauwens, is furieus. Hij beschuldigt de hulpdiensten ervan dat ze maar oog hadden voor één renner: ‘die met een kampioenstrui’. ‘VDP is misschien wel populairder dan Gerts, maar als er hulp moet geboden worden aan een renner in nood, mag daar geen onderscheid in gemaakt worden. Er stonden op een gegeven moment vier hulpverleners rond Mathieu, alle aandacht ging naar hem, terwijl er niemand bij Floris was. Dit gaat mijn pet te boven.’

De hulpverleners spreken hem met klem tegen. Volgens ambulancier Kim Devos, die met zijn ziekenwagen van Het Vlaamse Kruis bij het parcours stond, waren twee verpleegkundigen en een arts die achter het peloton reed, juist als eersten bij Gerts. Bij hem brachten ze een halskraag aan. Pas daarna begaf de koersdokter zich naar Van der Poel. Devos: ‘We kregen wel de instructie om hem als eerste af te voeren. Het kan zijn dat zijn verwondingen ernstiger leken.’ Hij heeft toen om de komst van een tweede ambulance gevraagd.

Niet bewust

Volgens de arts zelf, Lorenzo Lefevere, was meteen al duidelijk dat Gerts als eerste zorg nodig had. Tegen de Vlaamse zender Sporza verklaart hij dat hij de renner nog even wilde controleren voordat deze naar het ziekenhuis kon worden vervoerd. ‘Om eerlijk te zijn: ik was me er niet eens van bewust wie die renners waren. Ik had niet eens gezien dat Mathieu van der Poel een van de slachtoffers was.’

Huisarts Gerts doet desgevraagd geen uitspraak over de observatie van teammanager Bauwens over de zorg aan zijn zoon. ‘Ik was snel ter plekke om hem bij te staan, het zag er even ernstig uit, er zat bloed op zijn gezicht. We hebben wel een tijdje moeten wachten op de ambulance. In het ziekenhuis in Waregem is alles prima verlopen.’