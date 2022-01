Was dit het laatste kunstje van American footballgrootheid Tom Brady?

Tom Brady (nummer 12) van Tampa Bay Buccaneers tijdens zijn mogelijk laatste wedstrijd, zondagnacht tegen Los Angeles Rams. Beeld AFP

Zoals vaker bewaart Tom Brady (44), het boegbeeld van American footballcompetitie NFL, het beste voor het laatst. Met nog een paar minuten te gaan staan zijn Tampa Bay Buccaneers zondagmiddag met 27-13 achter in de kwartfinale tegen Los Angeles Rams. Dat honderden supporters het Raymond James Stadium in Tampa, Florida, vroegtijdig hebben verlaten, lijkt hem te prikkelen. Ze zouden beter moeten weten.

Ook de zon boven het stadion is vertrokken als Brady nog een laatste keer aanzet. Hij bedient zijn teamgenoten met enkele van zijn vlijmscherpe passes, op maat geleverd. Veertig seconden voor het einde is de onwaarschijnlijke comeback voltooid: 27-27, waar de achterstand eerder in de wedstrijd nog 27-3 bedraagt. Het optreden van Brady past in zijn verzameling greatest hits.

Winst levert het de Buccaneers uiteindelijk niet op. De supporters die, gelokt door het gejuich, zijn teruggekeerd op de tribunes, krijgen alsnog een dolk door hun hart geschoven: Los Angeles wint in de laatste seconden door een field goal, een rake trap tussen de palen ter waarde van drie punten: 27-30. Op weg naar de uitgang stellen gedesillusioneerde aanhangers van Tampa Bay elkaar de vraag: was dit het laatste kunstje van Tom Brady?

Succesvolste speler in de geschiedenis

Sinds het jaar 2000 houdt de man uit Californië de NFL in een wurggreep. De eerste twintig seizoenen speelt hij in New England, bij de Patriots, waar hij zes kampioenschappen wint. De afgelopen twee jaar is hij in dienst bij Tampa Bay Buccaneers, waarmee hij een jaar geleden zijn zevende titel behaalt. De quarterback, de strateeg bij wie elke aanval begint, is met afstand de succesvolste speler in de geschiedenis van de American footballcompetitie.

Het leidde in de loop der jaren tot bewondering en haat. Brady blinkt uit in constantheid, spelintelligentie, scherpte en mentale onverzettelijkheid, maar zijn onontkoombaarheid - altijd maar weer die Brady - wekt irritatie.

Het gladgestreken imago buiten de lijnen, de hagelwitte tanden, het vleugje arrogantie (Brady pronkt graag met zijn kampioensringen), en het sprookjeshuwelijk met supermodel Gisele Bundchen, doen er voor velen een schepje bovenop. Ook zijn voormalige vriendschap met Donald Trump hielp hem in sommige kringen niet.

Geen wedstrijd gemist vanwege blessure

Over zijn klasse bestaat daarentegen geen twijfel, zijn duurzaamheid evenmin. Sinds 2009 miste Brady geen wedstrijd vanwege een blessure. De Amerikaan vertrouwt op zijn TB12-methode, een dieet dat leunt op wankele wetenschappelijke aannames, maar dat voor hem blijkt te werken. Brady speelde in 365 wedstrijden, stond tien keer in de Super Bowl, de finale van het seizoen.

Zondag verliest hij voor de derde keer in zijn carrière in de kwartfinale, die hij liefst zeventien keer bereikte. Gevraagd naar zijn toekomst, houdt Brady na afloop zijn kaarten tegen de borst.

In het recente verleden verklaarde hij tot zijn 45ste te willen spelen, een leeftijd die hij in augustus zal bereiken. ‘Ik heb er nog niet veel over nagedacht,’ zegt Brady. ‘Ik bekijk het per dag en zie waar ik sta.’

300 miljoen dollar

Volgens sportzender ESPN zal de quarterback ongeveer een maand de tijd nemen om over zijn toekomst te beslissen. In Tampa staat hij nog een seizoen onder contract. In zijn carrière speelde hij bijna 300 miljoen dollar bij elkaar, van de Buccaneers heeft hij nog 25 miljoen tegoed.

De stad in Florida met een kleine 400.000 inwoners heeft hem in korte tijd volledig omarmd. Op elke straathoek is wel iemand te ontwaren die een Buccaneers-shirt met zijn naam en rugnummer (12) draagt.

‘Hij is een held,’ zegt een vrouw die de stoet auto’s naar het stadion met een Buccaneers-vlag begeleid. ‘Na het winnen van de Super Bowl kan hij in Tampa niet meer stuk.’ Sinds de komst van Brady weten de Buccaneers weer wat succes is. Het laatste kampioenschap dateerde tot vorig jaar uit 2003.

Kanonnen van een piratenschip

‘Let’s fucking go!’ schreeuwt Brady in een vooraf opgenomen filmpje op het grote scherm in het met 65.000 supporters volgepakte Raymond James Stadium. In een hoek van het stadion worden de kanonnen van een piratenschip afgevuurd. Een oude bommenwerper van het Amerikaanse leger vliegt bij de laatste tonen van het volkslied laag over de tribunes.

Drie uur later is de jubelstemming omgeslagen. De poging van Brady is dapper, maar ook hij heeft de uitschakeling niet kunnen afwenden.

Een NFL zonder de onvermijdelijke Brady is na ruim twee decennia moeilijk voor te stellen. Niettemin lijkt de competitie zonder hem in goede handen. Enkele uren na de uitschakeling van Tampa Bay verzorgen twee jonge quarterbacks, Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) en Josh Allen (Buffalo Bills), in een andere kwartfinale een show om niet snel te vergeten. (De Chiefs winnen met 42-36.)

De twee hebben de toekomst, maar zullen er een zware kluif aan hebben om het succes van Brady, uitgespeeld of niet, ook maar enigszins te benaderen.