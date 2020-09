Wanneer het erom spant, doet King James nog steeds het licht uit

LeBron James (r). Beeld AFP

Terwijl zijn medespelers de titel in de westelijke divisie vierden en confetti op hen neerdaalde, zat James onbewogen op de parketvloer, badslippers aan zijn voeten, overvallen door een zeldzaam moment van reflectie. Hij dacht aan de reis die hem tot dit punt had gebracht, verklaarde hij later, hoe hij van tienersensatie in zeventien seizoenen uitgroeide tot de alleskunner die de competitie aan zijn voeten kreeg. Aan zijn teamgenoten die dit nog nooit hadden meegemaakt. Hij herinnerde hoe zijn eerste keer voelde, in 2007, toen hij met Cleveland Cavaliers verloor van San Antonio Spurs, zoals hij in de jaren die volgden nog zes finales zou verliezen. Ook dat hoorde bij de reis.

De statistiek is onwerkelijk: met zijn tien finaleplekken heeft James er meer dan 27 van de 30 clubs in de NBA. Alleen Bill Russell (12) en Sam Jones (11), beiden van de dominante Boston Celtics uit de jaren zestig, streden vaker dan hij om het kampioenschap. In zeventien seizoenen speelde hij 10.574 minuten in de play-offs, met afstand de meeste in de geschiedenis van de competitie.

Als 19-jarige maakte James, uit Akron, Ohio, zijn debuut in de NBA. Inmiddels is hij 35 jaar oud. Zijn baard vertoont grijze plukken, de kale plek op zijn kruin wint terrein, maar wat betreft zijn prestaties zijn sporen van slijtage slechts met een loep te ontdekken. Gemiddeld speelt hij minder minuten dan voorheen, dat is het wel zo’n beetje. Vaker laat hij het initiatief aan Anthony Davis, misschien wel de beste teamgenoot met wie hij ooit samenspeelde. De one-two-punch van James en Davis is de drijvende kracht achter het succes van de Lakers, een team dat verder leunt op ervaren, nuttige werkpaarden.

Voor het eerst in zijn carrière noteerde James dit seizoen van alle spelers in de NBA gemiddeld de meeste assists per wedstrijd, maar wanneer het erom spant, is het The King die het licht uitdoet.

Zo bewees hij zaterdag in de vijfde en (zo bleek) laatste wedstrijd tegen Denver, dat in twee voorgaande best-of-seven-series was teruggekomen van een 3-1 achterstand. De Lakers, nu met eenzelfde voorsprong, zou het niet gebeuren. ‘Ik maak vanavond een einde aan deze shit’, zou James tegen een journalist achter de basket hebben gezegd, voor hij met 38 punten, 16 rebounds en 10 assists afrekende met de Nuggets. In 48 beslissingswedstrijden trok James 38 keer aan het langste eind, een in de NBA ongeëvenaard percentage.

In het voorgaande seizoen, zijn eerste bij de Lakers na zijn overstap van Cleveland Cavaliers, werd hij geveld door blessures. Voor het eerst in jaren miste hij de play-offs. Voorzichtig vroegen sommige journalisten zich af of het beste eraf was bij James. De sterbasketballer ervoer de twijfel als respectloos. Dat hij onlangs maar 16 van de 101 stemmen ontving in de verkiezing van ‘meest waardevolle speler’ zat hem niet lekker. (De prijs ging naar de Griek Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks.)

James en de Lakers kenden een turbulent kalenderjaar, dat begon met de dood van Kobe Bryant, het clubicoon dat op 26 januari om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Voor elke wedstrijd steken de basketballers van de Lakers hun handen bij elkaar en brullen zijn naam. One, two, three, Kobe!

Door de coronapandemie lag het seizoen ruim vier maanden stil, waarna het in een afgesloten omgeving in Disney World werd hervat. Buiten de ‘bubbel’ braken protesten uit tegen racisme en politiegeweld. Op momenten toonde James, een prominent voorvechter van sociale gelijkheid, zich zichtbaar moedeloos, voor hij zijn rug rechtte en tussen wedstrijden door vurige betogen hield. Ondertussen begon hij een stichting voor het bevorderen van gelijk stemrecht voor alle Amerikanen. Hij miste zijn vrouw, zijn kinderen. Op sommige dagen moest hij basketballen.

In de finale neemt hij het deze week op tegen Boston Celtics of zijn oude club Miami Heat (vannacht is het zesde duel gespeeld: de stand was bij aanvang 3-2 voor Miami). In 2010 verruilde hij Cleveland Cavaliers, uit zijn thuisstaat Ohio, voor de club uit Florida, op een manier die critici in het verkeerde keelgat schoot: James maakte zijn overstap bekend op nationale televisie, in een special genaamd The Decision. In Cleveland wisten ze nog van niks.

Wie wil zoeken naar smetjes op zijn carrière, komt met geknepen ogen en een zaklamp bij dat moment terecht. Verder maakte James, sinds zijn tienerjaren in de schijnwerpers, geen misstappen, in het tijdperk van sociale media en een camera in de hand van elke omstander. Wellicht is het zijn knapste prestatie. De tien finales dan? James zelf haalde er zaterdag zijn schouders over op. ‘Ik moet het eerst nog voor elkaar krijgen’, sprak hij over een eventuele vierde titel. ‘Dit betekent allemaal niks totdat ik het voor elkaar krijg.’