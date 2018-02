Walk-on girls verdwijnen door 'gedram en gezeur': 'Wat een bullshit'

Ashley Zaat (24) uit Noordwijk paradeerde in de laatste weken van december als eerste Nederlandse op het hoogst denkbare toneel voor een zogeheten walk-on girl: in het gangpad en op het podium van Alexander Palace. Ze liep op het wereldkampioenschap darten in het Victoriaanse paleis in Londen naar voren in het kielzog van de gladiatoren uit de sport, Michael van Gerwen (The Green Machine), Raymond van Barneveld (Barney), Phil Taylor (The Power) en Gary Anderson (The Flying Scotsman).